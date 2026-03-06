¿Tom Brady rumbo a WWE? La empresa analiza una colaboración

El nombre de Tom Brady ha comenzado a sonar dentro de WWE. De acuerdo con información de WrestleVotes Radio, distintos departamentos de la compañía habrían trabajado de forma interna en logotipos, conceptos de marca y posibles líneas de merchandising relacionadas con la leyenda de la NFL.

La información sugiere que el interés no sería únicamente una mención ocasional. Entre las ideas que se habrían discutido se encuentran nombres promocionales como “T-Bone” o “The Untouchable Tom Brady”, lo que indicaría que la empresa estaría explorando diferentes formas de integrar la figura del exquarterback en su universo mediático.

► WWE habría explorado conceptos de marca para Tom Brady

Según el reporte, el desarrollo de estos conceptos se ha dado en varias áreas internas de WWE, lo que incluye posibles diseños de logotipos y estrategias de comercialización. Aunque esto no garantiza una aparición inmediata, sí refleja que el nombre del siete veces campeón del Super Bowl ha sido considerado en distintos escenarios promocionales.

El informe también recuerda que el año pasado existieron conversaciones informales entre representantes de WWE y el entorno de Brady. Estos acercamientos se habrían dado especialmente después de que la empresa decidiera llevar nuevamente WrestleMania a Las Vegas.

La relación de Brady con la ciudad también resulta relevante. El exjugador es copropietario de los Las Vegas Raiders y además mantiene vínculos comerciales con Fanatics, la empresa responsable de producir el merchandising oficial de WWE.

Feliz cumpleaños 43 para Tom Brady. ▫️6x SB champ

▫️4x SB MVP

▫️9x AFC champ

▫️3x NFL MVP

▫️58 series ofensivas para ganar Siempre en nuestra memoria. pic.twitter.com/uDURZrQu9R — Los Patriotas (@SoyPatriota_) August 3, 2020

► No se espera que Brady luche, pero sí una posible aparición

Las fuentes consultadas por el medio no consideran probable que Brady tenga intención de competir dentro del ring. Sin embargo, no descartan que pueda participar en algún segmento especial, especialmente en un evento de alto perfil como WrestleMania, donde la presencia de celebridades suele formar parte del espectáculo.

En ese contexto, la figura del exquarterback podría encajar en un segmento promocional o mediático que aproveche su enorme reconocimiento público.

► El cruce verbal con Logan Paul alimenta la especulación

Parte de las especulaciones recientes también se alimentan de un intercambio público entre Brady y Logan Paul. El exjugador lanzó comentarios en un video junto a Rob Gronkowski en los que cuestionó la capacidad atlética del luchador y creador de contenido, incluso llegando a llamarlo “zorra” en tono desafiante.

La reacción de Paul no tardó en llegar. El actual luchador de WWE aseguró que estaría dispuesto a demostrar su nivel frente a cualquier atleta de la NFL. El intercambio se viralizó rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con el reporte, parte de esta interacción habría sido planeada, lo que incrementa las teorías sobre una posible aparición de Brady en el entorno de WrestleMania. Con Las Vegas como escenario y la atención mediática garantizada, su involucramiento con WWE ya no parece una idea tan lejana.