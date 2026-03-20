Tom Brady ataca fuertemente a WWE y Charlotte Flair le responde

El talentoso jugador de fútbol americano, Tom Brady, leyenda de la NFL, atacó el día de hoy fuertemente a WWE. Con palabras gruesas. Y generó una reacción de parte de Danhausen y Charlotte Flair. Esto fue lo que dijo Tom Brady en entrevista con Sports Illustrated:

► Tom Brady se lanza con duro ataque hacia WWE que causa respuestas

«La WWE es algo bonito y entretenido, pero completamente guionizado; yo marco una línea muy clara entre lo que considero competencia “real” y todo lo demás.

«Todo lo que hacen es muy bonito y está planeado; ellos ya saben lo que va a pasar. En un partido de fútbol americano no sabes lo que va a ocurrir, así que ni siquiera se me acercarían. Además, si yo tuviera una buena línea ofensiva, esos tipos les darían golpes directo en la garganta y probablemente terminarían llorando.

«En el fútbol americano no hay nada falso de lo que hacemos. Para esos tipos, sería una historia completamente diferente».

Danhausen le respondió así:

“Solo haría falta una Superestrella WWE para maldecir a Tim Bordy».

Y la 14 veces Campeona Mundial en WWE, Charlotte Flair, respondió:

“Muchas palabras para decir: ‘si tuviera a cinco tipos protegiéndome, quizá estaría bien’”.

Sin embargo, hay que aclarar que todo parece indicar que es una forma de Tom Brady para promocionar su juego del próximo 21 de marzo desde Riad, Arabia Saudita, un juego especial de fútbol americano llamado Fanatics Flag Football Classic.

De hecho, hace unos días, tuvo un enfrentamiento con Logan Paul en su video podcast IMPAULSIVE, pues Logan estará en este juego especial.

Además, hace unas semanas reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que existía la posibilidad de que Tom Brady aparezca en WWE, así que, esperar a ver qué más ocurre.