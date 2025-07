El campeón de peso pesado de la UFC, Tom Aspinall, ha opinado sobre la posibilidad de que Alex Pereira ascienda desde la división de peso semipesado.

Como sabemos, Tom Aspinall es el campeón indiscutible de peso pesado tras el retiro de Jon Jones. Además, el futuro de Alex Pereira es incierto tras perder el título de peso semipesado ante Magomed Ankalaev.

Algunos creen que buscará una revancha inmediata, mientras que otros cuestionan si ascenderá a peso pesado para intentar convertirse en el primer peleador en ganar títulos mundiales en tres categorías de peso en la UFC.

La idea de que Tom Aspinall se enfrente a Alex Pereira ya se ha barajado, aunque parecía más probable que ‘Poatan’ se enfrentara a Jon Jones si este ascendiera a peso pesado. Tras la aparición de imágenes y vídeos recientes de Pereira luciendo más corpulento de lo habitual, el peleador inglés opinó sobre el futuro de la estrella brasileña.

► Tom Aspinall sobre el reciente aumento de peso de Alex Pereira

«En lo que a él respecta, creo que… si yo fuera él, querría una revancha y recuperar el cinturón de peso semipesado«, declaró Aspinall a EuroSport, periodista de UFC. «Pero no soy él, así que no lo sé. No lo sé.

«Pero creo que en cuanto al peso, él y su equipo saben lo que hacen en redes sociales. Saben cómo generar titulares, lo cual es bueno. Creo que, que yo sepa, es bastante normal para él y otros pesos semipesados grandes llegar a las 240 o 250 libras. Así que no lo sé. Quizás solo esté bromeando, quizás se una. No tengo ni idea».

Aspinall se enfrentará a casi cualquiera que se interponga en su camino en la UFC, y estamos emocionados por ver qué le depara el futuro.