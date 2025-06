Tom Aspinall y sus planes en el futuro inmediato

Tom Aspinall logró ganar el título interino de peso pesado con un impresionante nocaut sobre Sergei Pavlovich a finales de 2023-

Este triunfo fue rápido y emocionante y marcó un gran momento en su carrera. Durante mucho tiempo Aspinall había estado buscando una pelea con Jon Jones quien era el campeón indiscutible de la división de peso pesado. Aspinall estaba ansioso por enfrentarse a Jones ya que sabía que una pelea con él podría ser una gran oportunidad para demostrar su talento y habilidades en el octágono.

Sin embargo Jon Jones no parecía interesado en pelear con Aspinall. En lugar de eso Jones decidió enfrentar a un luchador más experimentado Stipe Miocic que ya estaba en las etapas finales de su carrera. Esto ocurrió en noviembre del año pasado. Durante meses Aspinall había estado esperando una respuesta de Jones sobre la pelea pero finalmente Jones tomó la decisión de retirarse del deporte el fin de semana pasado.

Este anuncio fue un gran cambio en la división y significó que Aspinall después de todo su esfuerzo finalmente se convirtió en el verdadero rey del peso pesado. A pesar de que Aspinall seguramente se siente decepcionado por no haber tenido la oportunidad de pelear con Jon Jones también parece un poco aliviado.

En una entrevista con el Diario de un CEO Aspinall compartió que tiene planes de pelear dos veces más en 2025–

“Con suerte voy a pelear dos veces este año”, dijo Aspinall (transcrito por MMA Mania). «Ese es mi plan, al menos. Creo que he perdido suficiente tiempo. Estamos buscando programar una pelea rápidamente y parece que va a ser muy pronto, de todos modos. Y luego, con suerte, si todo va bien en la primera, no estaré herido, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, superar una pelea con un tipo de mi tamaño y salir sin lesiones. Pero si puedo hacer eso, también me gustaría pelear a fin de año. Eso sería perfecto«.

Esto muestra su determinación y deseo de seguir adelante en su carrera. Aunque aún no está claro cuándo peleará Aspinall a continuación, todo parece indica que, cuando eso suceda, se espera que el francés Ciryl Gane sea su próximo rival. El francés ocupa actualmente el puesto número 1 de la división y es uno de los pocos contendientes importantes que Aspinall aún no ha vencido.

«De hecho, he luchado mucho contra los 10 mejores», dijo Aspinall. «Uno de los tipos con los que no he peleado es Ciryl Gane, un francés. De hecho, estuve persiguiendo esa pelea un par de veces antes. Él se estaba agachando y zambulléndose un poco alrededor de sí mismo. Le corresponde una pequeña paliza. Estoy ansioso por eso«.

Aspinall está listo para enfrentar nuevos desafíos y demostrar que es uno de los mejores luchadores en el mundo de las artes marciales mixtas. Su futuro se ve brillante y emocionante y los fanáticos están ansiosos por verlo en acción nuevamente.