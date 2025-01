Tom Aspinall y quienes serán campeones UFC en 2025

El campeón interino de los pesos pesados de la UFC, Tom Aspinall, compartió recientemente sus predicciones sobre quién ostentará los títulos de la UFC en todas las categorías de peso masculino a finales de 2025.

Dada la profundidad del talento en las divisiones de la promoción, sus proyecciones durante una reciente entrevista con TNT Sports proporcionan una visión interesante de cómo un campeón de la UFC evalúa el panorama del título en otras divisiones.

Peso mosca: «Es decir, habría elegido a Muhammad Mokaev, pero ya no está. Así que [Alexandre] Pantoja, diría yo – Pantoja seguirá ahí el año que viene por estas fechas».

Peso gallo: «Quiero decir que sería entre Merab [Dvalishvili] y Umar [Nurmagomedov] el próximo año. Es una pelea interesante, pero yo apostaría por Merab».

Peso pluma: «Diría que Lerone Murphy subirá por estas fechas el año que viene, pero no creo que haya ganado un título todavía, creo que eso será probablemente el año siguiente. Creo que Ilia Topuria seguirá siendo campeón el año que viene por estas fechas. Fácilmente».

Peso ligero: «Islam [Makhachev] será campeón, de nuevo, el año que viene por estas fechas». Peso wélter: «Creo que Belal [Muhammad] está muy infravalorado, y creo que seguirá siendo el campeón el año que viene».

Peso medio: «Cierto, he elegido contra Dricus [du Plessis] muchas veces, y no voy a volver a hacerlo. Pero creo que decir que Khamzat Chimaev no va a ser campeón el año que viene por estas fechas es una tontería, así que voy a decir Khamzat».

Peso semicompleto: «Creo que Alex Pereira – ah, no sé. Tiene una pelea difícil con Magomed Ankalaev. Creo que es una pelea muy dura, así que no lo sé. Voy a sentarme en la valla; va a ser uno de los dos: o Ankalaev o Pereira».

Peso pesado: «Ah, vamos, vamos. El año que viene por estas fechas -como dijo Ricky Gervais [en The Office], yo podría estar sentado en esta silla caliente todavía-, así que voy a decir que yo el año que viene por estas fechas, definitivamente».