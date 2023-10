La división de los pesos pesados de la UFC es posiblemente la mejor de su historia. Sin embargo, a pesar de los tiempos competitivos que corren, Tom Aspinall confía en estar a un lado de la pelea más emocionante que se pueda dar en la categoría de peso.

El aspirante británico al peso pesado cree que una pelea con Sergei Pavlovich sería el emparejamiento más emocionante posible en la división. Tanto Aspinall (13-3 MMA, 6-1 UFC) como Pavlovich (18-1 MMA, 6-1 UFC) son aspirantes a campeones y se consideran amenazas al título. Además, suman 25 nocauts de un total de 31 victorias.

«Creo que va a ser Pavlovich contra quien pelee después, si me preguntan», dijo Aspinall en UFC Unfiltered. «Eso es. Esa es la situación ideal, Pavlovich y yo.

«Creo que es la pelea más emocionante en la división de peso pesado en este momento. Creo que en este momento tengo el tiempo promedio más corto en el UFC, y él tiene el segundo tiempo promedio más corto, que es salvaje. Nos pegan dos en la jaula y ver qué pasa. Va a ser una auténtica locura«.

Aunque Aspinall confía en que Pavlovich sea el próximo nombre que dibuje, no está completamente seguro de lo que estará en juego.

Jon Jones, que actualmente ostenta el título de los pesos pesados, defenderá el cinturón contra Stipe Miocic en la pelea estelar del UFC 295 el 11 de noviembre en Nueva York. Jones ha manifestado que está a punto de retirarse, y Miocic, de 41 años, lleva mucho tiempo luchando.

Aspinall no tiene ni idea de lo que va a pasar en la parte superior de la división más allá de UFC 295, sin embargo.

«Esa es la gran pregunta, y estamos en una situación un poco extraña con la división de peso pesado en este momento», dijo Aspinall. «Normalmente se trata de quién va a ganar el combate. En esta situación, ¿quién ganará el combate y quién se retirará? ¿Se retirarán los dos? ¿O nadie se va a retirar? ¿Qué va a pasar?

«Mi camino hacia el título de los pesos pesados es – No lo sé. No soy uno de esos tipos que quieren sentarse y esperar su turno. Ese no es mi estilo. No miro más allá de nadie. Si estoy sano, estoy listo. Lucharé contra cualquiera. Estoy dispuesto a hacer lo que pueda o lo que haga falta para demostrar a todo el mundo y a mí mismo que merezco ser el campeón de los pesos pesados. Sé que puedo hacerlo».