Los luchadores que se presentan a última hora para salvar grandes combates siempre se van a ganar el respeto y la adoración de los aficionados, independientemente del resultado. En el caso del UFC 295, Tom Aspinall y Sergei Pavlovich han aceptado enfrentarse sin que ninguno de los dos tuviera un combate reservado.

Jon Jones se vio obligado a renunciar a su defensa del título de los pesos pesados contra Stipe Miocic el 11 de noviembre, por lo que se organizó un combate interino por el título sabiendo que Jones estará inactivo hasta ocho meses debido a una operación.

En su lugar, dos de los contendientes más interesantes de la división, con un impresionante historial de derrotar a sus oponentes, se enfrentarán en la pelea estelar en el Madison Square Garden.

Tras conocerse la noticia del combate, Aspinall ofreció su reacción y su versión de la historia en una entrevista con Oscar Willis para The Mac Life.

► Aspinall: Los mejores boxeadores han estado evitando a Pavlovich, yo acepté pelear con él sin preguntas

Aspinall ha querido señalar que no sólo ha aceptado este combate de improviso, sin un campo de entrenamiento, sino que además se enfrenta al rival más temido de la división, si no de toda la promoción.

Desde que los dos hombres se reunieron en septiembre de 2021, el contendiente ruso ha producido cuatro finales en el primer asalto sobre Shamil Abdurakhimov, Derrick Lewis, Tai Tuivasa y Curtis Blaydes.

Y después de haber ganado seis seguidos en la promoción por nocaut en el primer asalto desde su derrota en el debut contra Alistair Overeem, Pavlovich es una propuesta aterradora con o sin un campo de entrenamiento completo.

Sin embargo, Aspinall dice que no necesitó ni un segundo para pensar antes de aceptar esta pelea, haciendo referencia al hecho de que sabe que los principales contendientes han estado evitando a Pavlovich antes de que él aceptara pelear con él con un aviso tardío.

«Los medios de comunicación y los aficionados ven una cosa: que la gente acepta los combates. Pero entre bastidores, mucha gente rechaza los combates, amigo, y eso es bien sabido en los círculos de luchadores y demás», dijo Aspinall.

«Sé que un montón de gente del más alto nivel ha rechazado a Pavlovich, y yo estoy aquí aceptando con dos semanas de antelación, ¿me entiendes? Sin preguntas, pregúntale a la UFC. Me preguntaron a las 2 de la mañana sin campo de entrenamiento y yo soy como sí, no hay problema.

«No pregunté por un contrato, no pregunté por dinero, nada. Simplemente dije que sí, y no hay mucha gente que haga eso», continúa Aspinall.

«Mucha gente, francamente, evita los combates, y yo, medio dormido a las 4 de la mañana sin previo aviso, digo: ‘Sí, no hay problema. Lucharé contra el tipo más temible de la UFC contra el que nadie quiere luchar y que está noqueando a todo el mundo. Lo haré sin problemas’, y creo que debería recibir algún maldito crédito por ello».