Tom Aspinall: «¿WWE? Cuando termine con la UFC…»

El actual Campeón Mundial de Peso Semicompleto de la UFC, Tom Aspinall, confirma que tiene mucho interés en ser luchador cuando se retire como peleador de MMA. De ello habla en Safest Casino Sites después de haber compartido un momento con Cody Rhodes y Gunther en un reciente evento no televisado de WWE.

Embed from Getty Images

► Tom Aspinall quiere ser luchador

“Absolutamente, amigo. Eso es lo que quiero hacer en mi carrera después de la lucha. Ahora tengo mi programa en TNT Sports, así que también me gusta el lado de comentarista. Soy muy apasionado sobre las MMA; ha sido mi vida durante tanto tiempo como puedo recordar. Me gusta pensar que sé más sobre MMA que la mayoría y que puedo ofrecer algún tipo de conocimiento y análisis a las personas que no entienden MMA tan bien como yo. Definitivamente creo que tengo eso que ofrecer y creo que lo hago bien; es algo que disfruto y algo que quiero seguir haciendo.

Pero WWE también es algo nuevo y emocionante para mí. Realmente lo disfruté, es una energía diferente. Es otra forma de salir ante una audiencia y hacer algo que no es tan peligroso, pero que aún así proporciona emoción. No sé, cruzaré ese puente cuando llegue a él. Todavía tengo mucho que quiero hacer en mi carrera de MMA. No estoy diciendo que quiera colgar los guantes todavía, pero estaría mintiendo si dijera que no lo disfruto. Disfruté de todo esto.”

El Campeón Indiscutible y el Campeón Mundial de Peso Completo se enfrentarán por el título inaugural propio del evento premium en Crown Jewel. Por su parte, sin una nueva pelea concretada todavía, Aspinall es el peleador de reemplazo en el combate que Jon Jones y Stipe Miocic tendrán por el Campeonato Mundial de Peso Completo en UFC 309. Si uno de los dos no consigue llegar al enfrentamiento, el monarca de las 205 libras lo sustituirá.

Embed from Getty Images