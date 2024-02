Tom Aspinall todavía está abierto a pelear contra Alex Pereira en UFC 300

UFC 300 todavía necesita un evento principal, pero no parece que Tom Aspinall esté involucrado. A pesar de los rumores de que Aspinall podría enfrentarse al rey del peso semicompleto de UFC, Alex Pereira , el campeón interino de peso completo de 30 años dijo que nadie se le había acercado para la pelea.

Dicho esto, Aspinall agrega que se mantendrá listo en caso de que lo llamen para encabezar la cartelera histórica el 13 de abril, porque definitivamente le gustaría pelear más temprano que tarde.

«Por mi parte, no he escuchado nada hasta ahora. Como he dicho muchas veces antes, no soy alguien que rechaza peleas. No estoy particularmente buscando esa pelea [contra Alex Pereira], pero si está disponible y me la ofrecen, la aceptaré. Estoy listo para pelear”.

Aspinall reclamó el título interino con un contundente nocaut en el primer asalto sobre Sergei Pavlovich en noviembre pasado, pero su próxima pelea sigue siendo bastante turbia. Ha convocado un enfrentamiento con el actual campeón de peso completo de UFC, Jon Jones , quien aún se está recuperando de un desgarro en el músculo pectoral que le impidió competir en noviembre pasado.

Jones ha dejado claro que su regreso se producirá contra el ex campeón de peso completo de UFC Stipe Miocic y nadie más. UFC ha respaldado esa solicitud con planes de reservar Jones vs. Miocic en algún momento de 2024.

Eso deja a Aspinall dando vueltas en el viento, especialmente considerando los rumores de larga data de que tal vez Jones y Miocic podrían retirarse después de que finalmente se enfrenten.

«Ha habido muchos gritos sobre quién debería pelear a continuación. Estoy listo para pelear. Hágamelo saber. Es tan simple como eso. Déjame saber quién y dónde.

“Soy el tipo más fácil de atraer a una pelea. Cada vez que UFC me pidió pelear, dije que sí. Nunca me he preguntado quién, cuándo, dónde, nada de eso. Hazme una oferta y es muy probable que te diga que sí”.