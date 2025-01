Tom Aspinall: Tengo que volver a la realidad

El campeón interino de los pesos pesados de la UFC, Tom Aspinall, ha vuelto a los entrenamientos, preparándose potencialmente para una esperada pelea de unificación contra Jon Jones. Aunque la fecha exacta de la tan esperada pelea sigue siendo incierta, Aspinall sigue siendo optimista sobre su celebración en algún momento de 2025.

El campeón interino de los pesos pesados de la UFC, Tom Aspinall, ha vuelto a los entrenamientos, preparándose potencialmente para una esperada pelea de unificación contra Jon Jones. Aunque la fecha exacta de la tan esperada pelea sigue siendo incierta, Aspinall sigue siendo optimista sobre su celebración en algún momento de 2025.

En un nuevo vídeo publicado en su canal de YouTube, el británico confirma que ha vuelto a centrarse en la preparación.

«Tengo que volver a la realidad ahora y volver a entrenar para la pelea más importante de las MMA en este momento», declaró.

Aspinall se hizo con el cinturón interino de los pesos pesados tras vencer por KO a Sergei Pavlovich en el UFC 295 de noviembre de 2023. Luego defendió el oro con otra victoria por nocaut, esta vez contra un enemigo conocido, Curtis Blaydes, en el UFC 304 del pasado mes de julio.

Aspinall se hizo con el cinturón interino de los pesos pesados tras vencer por KO a Sergei Pavlovich en el UFC 295 de noviembre de 2023. Luego defendió el oro con otra victoria por nocaut, esta vez contra un enemigo conocido, Curtis Blaydes, en el UFC 304 del pasado mes de julio.

Cuando se le pidió información actualizada sobre la pelea con Jones, Aspinall admitió que no había mucho progreso para compartir.

«No tengo ninguna novedad sobre la pelea con Jones, por desgracia», explicó. «Estoy a la espera. He dicho que sí a la pelea. He aceptado, obviamente, y eso es todo. Ahora sólo estoy esperando a su parte y [a que] la UFC lo resuelva».

Mientras tanto, Aspinall sigue empeñado en mantenerse en plena forma.

«Sí, estoy entrenando y concentrándome en estar lo más en forma y preparado posible porque, quién sabe, puede que me den la fecha rápidamente», dijo. «O puede que me digan que la fecha es dentro de seis meses, no lo sé. Pero eso es lo que pasa siempre entre pelea y pelea: nunca sabes cuándo será la próxima».