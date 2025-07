Tom Aspinall: Siempre me vi como campeón

Tom Aspinall está finalmente en el otro extremo de una de las sagas más extrañas en la historia de las MMA y ha entrado en los detalles de su reciente ascenso a campeón de peso pesado con Jon Jones retirándose.

Durante una entrevista exclusiva con Brett Okamoto para el canal oficial de YouTube de la UFC, el recién nombrado campeón de los pesos pesados profundizó en varios temas después de una frustrante línea de tiempo que le vio convertirse en el campeón interino que más tiempo ha reinado en la historia de la compañía, mientras que Jones deambulaba con el título de los pesos pesados antes de que Dana White anunciara la retirada de «Bones» de las MMA en la conferencia de prensa posterior al evento de la UFC en Bakú.

Al referirse a su mentalidad de ser ascendido a campeón de peso pesado de UFC directamente, mientras que ilumina algunos momentos decisivos en la línea de tiempo que conduce al anuncio de la retirada de Jones después de UFC Baku, Tom Aspinall dijo,

«Hubiera preferido pelear por ello, por supuesto… Siempre me vi como campeón de todos modos. Creo que todo el asunto de Jon Jones fue un poco raro, todo el mundo puede ver que fue una situación extraña. Pero por suerte, ahora eso está en el pasado y podemos seguir adelante, lo cual es bueno.»

«Estaba duchándome -era poco antes de medianoche- y empecé a recibir llamadas en mi teléfono de que lo habían anunciado. Sabía que Jon Jones se iba a retirar, y que yo iba a ser el campeón, pero no me lo esperaba el fin de semana pasado, y no esperaba que fuera en Azerbaiyán. Con todo el respeto a Azerbaiyán, pero no es realmente lo que esperaba».

► Tom Aspinall recibió un fuerte mensaje sobre su próxima pelea por parte del ex multicampeón de la UFC

Tom Aspinall recibió recientemente algunos consejos intrigantes de un pugilista prominente, según lo documentado por imágenes de vídeo publicadas en el canal de YouTube de Aspinall, recientemente.

Esto tuvo lugar mientras Aspinall estaba presente en el UFC 317, y tuvo una conversación con Israel Adesanya durante la tarjeta de la Semana Internacional de la Pelea que llamó la atención de muchos. Adesanya dijo [vía MMA Knockout en SI],

«El título interino significa algo. Si Rob [Whittaker] me hubiera vencido, habría sido una defensa del título para él. Cuando ganas y defiendes tu cinturón, es una defensa, nunca dejes que te quiten eso».