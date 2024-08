Tom Aspinall, campeón interino de los pesos pesados de la UFC, se encuentra entre los más impresionados por la actuación de Dricus Du Plessis el pasado fin de semana en Australia.

Du Plessis se presentó en el RAC Arena de Perth (Australia) para poner en juego su oro del peso medio ante el retornado Israel Adesanya. Ambos se enfrentaron en el combate principal del UFC 305, tras una cartelera en la que destacaron las victorias de Dan Hooker y Kai Kara-France.

«The Last Stylebender» no pudo sumar su tercera victoria en el gimnasio City Kickboxing de Auckland, y su homólogo sudafricano se impuso por sumisión en el cuarto asalto.

Du Plessis, sobre el que durante mucho tiempo se dudó debido a su inusual enfoque de la pelea, ha disfrutado sin duda de su vuelta de la victoria, riéndose de quienes hablaban mal de sus posibilidades contra Adesanya.

Tras defender con éxito su oro por primera vez, «Stillknocks» ha recibido el respeto y los elogios de muchos, y no hay muchos aplausos más grandes que los del campeón interino de los pesos pesados…

► Aspinall, sobre la victoria de Du Plessis en UFC 305: «Ha estado fantástico».

En un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, Aspinall reaccionó al último evento PPV de su promoción y al combate que lo cerró en el RAC Arena.

Aspinall compartió un sentimiento común a la hora de descifrar qué tiene Du Plessis que le hace tan eficaz. Sea lo que sea, el campeón de los pesos pesados está impresionado, hasta el punto de situar al sudafricano entre los atletas más inteligentes que compiten actualmente en el mayor escenario de las MMA.

«DDP, no puedes descartar a este tipo», dijo Aspinall. «Veo peleas como aficionado, pero también como peleador para intentar captar pequeños matices, y me encanta estudiar diferentes estilos. Personalmente, DDP es un tipo que me desconcierta, sinceramente. Estoy completamente desconcertado por su estilo porque lo ves y, para ser brutalmente honesto, parece un poco inferior a sus oponentes en términos de técnica, pero es increíble de ver porque, obviamente, no es inferior.

«Los planes de juego de este tipo y de sus entrenadores son absolutamente increíbles. Personalmente, creo que es uno de los peleadores más inteligentes de la UFC y su equipo debe ser muy, muy inteligente también», continuó Aspinall. «El tipo encuentra la manera de ganar. Es muy fuerte físicamente. … Parece un poco desordenado, y estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en eso. Pero lo compensa con su espíritu, su voluntad de ganar y su persistencia. Si no consigue lo que quiere, sigue adelante y machaca a sus rivales hasta que lo consigue. Estuvo fantástico (en el UFC 305)».

Al igual que Aspinall, muchos se han sentido confundidos por el estilo y el éxito continuado de Du Plessis, ya sean otros peleadores, analistas veteranos o aficionados.

Pero es evidente que el sudafricano ha encontrado un enfoque que le funciona increíblemente bien, y tras haber demostrado una vez más que sus detractores se equivocan, quizá las preguntas en torno a sus estrategias poco ortodoxas se disipen a medida que su reinado por el título siga su curso.