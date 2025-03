Tom Aspinall dice que Jon Jones debe pelear con él o retirarse

Tom Aspinall cree que es ahora o nunca para Jon Jones. Durante más de un año, Aspinall ha buscado sin éxito una pelea de unificación del título de peso completo con Jones.

Aunque Aspinall es el campeón interino, el pasado noviembre Jones defendió su título de peso completo de la UFC contra Stipe Miocic y ganó. Después de la pelea, Jones dijo que necesitaría dinero para pelear con Aspinall antes de sentar las bases para una superpelea con el entonces campeón de peso semicompleto, Alex Pereira .

A principios de este mes, Pereira perdió su título por decisión ajustada ante Magomed Ankalaev en el UFC 313. Y aunque Aspinall no quiere presumir de una pelea que no le interesa, no puede evitar admitir que Ankalaev le hizo un favor.

«Sabes que el teléfono de Jon voló por toda la habitación el sábado por la noche. Estaba allí listo para tuitearlo, [finge lanzar un teléfono] con la cabeza entre las manos y todo [risas]». «No, sinceramente, jamás celebraría la derrota de nadie. Ese no es mi estilo. Soy fan de Alex Pereira. Me encanta su estilo, me encanta su racha. Respeto mucho sus orígenes y todo eso, pero para mí, personalmente, no podría haber llegado en mejor momento«.

Si bien el director ejecutivo de la UFC, Dana White, no veía con buenos ojos la idea de una superpelea entre Jones y Pereira, parece que ya no habrá pelea. En cambio, todo apunta a que Ankalaev y Pereira volverán a liderar la pelea, dejando a Jones con solo dos opciones, según Aspinall.

“Jon no tiene adónde ir. Tiene que pelear conmigo o retirarse ahora. Y si se retira, todos saben que me habrá estado evitando. Así que, literalmente, no hay otra pelea para Jon por ahora. Así que todo sale bastante bien”.

Y por si sirve de algo, Aspinall aún mantiene la esperanza de que sea lo primero. Aunque recientemente circularon informes de que Jones quiere al menos seis meses de preparación para una pelea con Aspinall, el campeón interino de peso completo se mantiene optimista según sus conversaciones con altos directivos de la UFC.

“Obviamente, quiero que suceda. Llevo años hablando de ello. Siendo sincero, he estado en reuniones con los directivos de la UFC —Dana, Hunter [Campbell]— varias veces, y me han dicho que va a suceder. Es todo lo que puedo decir. Soy igual que todos los demás. … Quienes lo saben son los directivos de la UFC, en realidad, y cuando me he sentado a hablar con ellos, confían en que sucederá. Así que confío en que sucederá si me lo dicen”.