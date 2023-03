WrestleMania se ha convertido en una experiencia que va mucho más allá del evento luchístico en sí mismo. Hoy tenemos muchos detalles de la súper tienda de la edición 39 del Evento Premium a la que tendrán acceso los fanáticos desde el jueves 30 de marzo hasta el lunes 3 de abril gracias a un reciente anuncio de la WWE.

> El Superstore de WrestleMania 39

”El Universo WWE tendrá la oportunidad de obtener mercancía exclusiva de la WWE en WrestleMania Superstore durante la Semana de WrestleMania, del jueves 30 de marzo al lunes 3 de abril, en el West Hall del Centro de Convenciones de Los Ángeles. WrestleMania Superstore contará con la colección más grande de productos de WrestleMania bajo un mismo techo con artículos tales como réplicas de títulos de campeonatos oficiales, productos exclusivos de WrestleMania, indumentaria de Superestrellas, recuerdos firmados y mucho más.

”Además, los fanáticos podrán ver exhibiciones de recuerdos de la WWE que destacan momentos icónicos de la WWE, recuerdos y combates del pasado y del presente. También pueden jugar WWE 2K23 en el 2K Gaming Lounge, ver las últimas figuras de acción de la WWE en Mattel Elite 100 Activation y ser parte de las apariciones de superestrellas durante todo el fin de semana.

”Además, el Universo WWE tendrá la oportunidad de conocer a las Superestrellas por cortesía de Fiterman Sports. Se requieren boletos separados para todos los Superstar Meet & Greets. Vea a continuación el calendario de firmas de Superestrellas.

”La entrada a WrestleMania Superstore es gratuita (no se requiere boleto) y está abierta al público. Es un evento de asistencia obligada para todos los miembros del Universo WWE que quieran vivir la experiencia completa de WrestleMania en Los Ángeles. Para conocer las últimas noticias sobre WrestleMania Superstore y todos los eventos que suceden en Los Ángeles durante la semana de WrestleMania, visite el sitio web oficial de WrestleMania, WrestleManiaGoesHollywood.com”.

Ubicación

Centro de Convenciones de Los Ángeles, West Hall

986 Chick Hearn Court, Los Ángeles, CA 90015

Horario de atención de WrestleMania SuperStore:

Jueves 30 de marzo: 12:00 p. m. a 12:00 a. m.

Viernes 31 de marzo: 9 am-12 am

Sábado 1 de abril: 9 am-12 am

Domingo 2 de abril: 9 am-12 am

Lunes 3 de abril: 9 am-12 am

Superstar Meet & Greets – cortesía de Fiterman Sports

viernes, 31 de marzo

Bayley – 3 p.m.

sábado, 1 de abril

Drew McIntyre – 11 a. m.

Bianca Belair – 11 a. m.

Undertaker – 12:30 p.m.

Liv Morgan – 10 p. m.

domingo, 2 de abril

Rey Mysterio – 9:30 am

Rhea Ripley – 11 a. m.

Dominik Mysterio – 11 a. m.

”*Vuelva a consultar las Superestrellas adicionales a medida que se anuncien.

”Se requiere boleto para la entrada al Superstar Meet & Greet y se puede comprar aquí”.

¿Tienes ganas de WrestleMania 39?