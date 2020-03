Quiénes eran todos los desconocidos que aparecieron en Raw

Todos los fanáticos de WWE se habrán acostumbrado a ver a caras desconocidas en sus shows semanales televisados. Por lo normal, trabajan como oponentes de luchadores que la empresa intenta impulsar o mantener fuertes, como pueden haber sido recientemente los casos de Aleister Black o Erick Rowan. Pero en otras ocasiones aparecen realizando otro tipo de papeles. Y siempre buscamos conocerlos un poco más.

► Desconocidos que aparecieron en Raw

En el reciente episodio de Raw vimos caras desconocidas, desconocidas para el gran público, hasta en tres ocasiones. La primera fue como acompañantes de la conga de No Way José, un rol habitual que suelen realizar. Gracias a The Local Competitor les ponemos nombre.

«GO Professional Wrestling identificó a Stephen Azure, Slade, Wrecking Ball Legursky, Steve Monsta Mack y Liam Davis«.

«También a: Shawn Donavan, Ava Everett, Vicious Vicki, Nikki Duke y Julia Rose. Todos fueron vistos en Raw. La mayoría de los de la conga trabajan en Create A Pro y WrestlePro«.

También aparecieron algunas caras desconocidas cuando aparecieron para ayudar a Beth Phoenix después de recibir el RKO de Randy Orton.

At the end of @WWE RAW: Who tended to Beth Phoenix after she was RKO’d by Randy Orton? The medics who appeared along a few superstars & officials were @CreateAPro Champion VsK @isThatVsK & @MajorWFPod Producer Smart Mark Sterling @SilverIntuition. #WWE #RAW #WWERAW pic.twitter.com/AawdhujqhP — The Local Competitor (@LocalCompWWE) March 3, 2020

«Los médicos que aparecieron con algunas Superestrellas y oficiales eran VsK, el Campeón Create A Pro, y el productor Smart Mark Sterling«.

VsK was last seen on the 11/5/19 RAW episode where he was yanked out of his car by Brock Lesnar. Smart Mark Sterling competed on the 12/2/19 RAW episode in a tag team match with Mitchell Lyons/Jake Tucker @jaketuckerMB against The Viking Raiders. #WWE #RAW #WWERAW pic.twitter.com/KbS9TMGGSu — The Local Competitor (@LocalCompWWE) March 3, 2020

«VsK fue visto también en el episodio de Raw del 5 de noviembre de 2019 cuando fue sacado de su auto por Brock Lesnar. Smart Mark Sterling compitió en el episodio de Raw del 2 de diciembre de 2019 en un combate de parejas con Mitchell Lyons/Jake Tucker contra The Viking Raiders».

Muchas personas que no trabajan en la empresa, muchas personas a las que no conocen la mayoría de los fanáticos, pero que tienen un nombre y una carrera en la lucha libre. Y puede que un día sí formen parte de WWE.