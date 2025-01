¡Todos hablan de Penta!: JBL, Matt Hardy, Ethan Page…

Solo ha tenido una lucha y realizado una promo pero Penta ya está causando sensación en la WWE. Todo el mundo está hablando de su debut y de lo que va a hacer a continuación (y con el tiempo) en este nuevo capítulo de su carrera el luchador de México. Ya hemos leído a muchas personalidades del pro wrestling compartiendo sus opiniones –Bully Ray quedó impresionado, Thunder Rosa se emocionó, Jim Ross se sorprendió…– y en esta ocasión continuamos tirando del mismo hilo con comentarios de reconocibles luchadores sobre el enmascarado.

► JBL

“WWE hacen debuts mejor que nadie. Es absolutamente increíble. Ponerlo ahí con Chad Gable… Gable es un regalo de Dios para la lucha libre. Es como una versión moderna de Kurt Angle. Puede hacer absolutamente cualquier cosa. Es increíblemente talentoso y muy bueno en lo que hace. Es muy parecido a Kurt en cuanto a lo que hace con sus habilidades al micrófono, lo que hace en el ring. Puede hacer comedia, cosas serias, puede ser un gran luchador. Es el tipo correcto, y eso es tan importante para poner a Penta con alguien como Chad Gable. Ahora, Penta, obviamente, es una gran estrella. Va a ser una estrella no importa qué. Pero si le das a un tipo como Chad Gable, Gable lo ayuda a brillar.

“Creo que el debut fue absolutamente fantástico. Realmente va a ayudar. Esto es enorme, creo, para WWE, especialmente con la población latina… Es como Rey Mysterio. Dices, ‘Rey Mysterio es uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos.’ Rey Mysterio es uno de los más grandes, punto. Esto no tiene nada que ver con ningún tipo de demografía, pero sí ayuda cuando quieres trabajar en México o en el suroeste de Estados Unidos, tener una gran estrella latina, y él es absolutamente fantástico», explica el miembro del Salón de la Fama de WWE en Something to Wrestle.

► Matt Hardy

“Me pareció tremendo. Me pareció genial. Pensé que Penta saliendo y enfrentándose a Chad Gable, quien estuvo genial, fue tremendo. Es un gran talento y además siempre es un gran tipo. Que Penta saliera y trabajara contra Chad Gable en una lucha realmente competitiva, buena y fuerte, es justo como Penta necesitaba ser introducido.

“Una vez más, digo que si tienes a un peso pesado como Bobby Lashley o incluso Shelton Benjamin yendo de WWE a AEW, los fanáticos de la lucha libre que ven AEW van a saber quién es Shelton Benjamin porque ha estado en los shows más grandes y lleva mucho tiempo en esto. Lo mismo con Bobby Lashley. Penta, la mayoría del público sabía quién era porque las personas que asisten a los shows suelen ver lucha libre y están al tanto de casi todas sus formas. Cuando salió, recibió una gran reacción, y creo que un nuevo espectador viendo a Penta por primera vez en casa, en la pantalla del televisor, pensó: ‘Wow, este tipo es realmente talentoso. Esto me recuerda a Rey Mysterio. Creo que va a ser alguien que se convierta en una gran estrella como Rey Mysterio.’ Creo que fue totalmente la dirección correcta con Penta«, señala el actual Campeón Mundial en Parejas de TNA en The Extreme Life of Matt Hardy.

► Ethan Page

“Puedo identificarme con Penta, especialmente a nivel familiar. Verlo en Raw con su familia en primera fila, su hija específicamente, llorando, fue casi como un flashback a cuando gané el campeonato en mi país natal, Canadá, en Toronto. Mi hija estaba en primera fila, finalmente viendo a su padre cumplir su sueño de ser el campeón en la compañía en la que siempre quiso estar. Solo puedo imaginar cómo se sintió Penta. Debutando en WWE, Monday Night Raw, Netflix. ¿Quién sabe cuántos millones de personas estaban viendo? Debió haberse sentido increíble», apunta el ex Campeón NXT en Busted Open Radio.

