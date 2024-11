Atendiendo solo a los últimos días, leíamos a Tony Khan celebrando la mutuamente beneficiosa alianza entre AEW y CMLL: «Definitivamente va a continuar. Este miércoles aquí en Chicago será el debut de Mistico en AEW en Chicago. Es la primera vez que traemos a Mistico a Chicago con AEW, y eso es enorme, porque es una de las mayores estrellas de la Lucha Libre de todos los tiempos». O conocíamos que Claudio Castagnoli y Shota Umino se enfrentarán en Wrestle Dynasty, un evento de pago por visión organizado por ambas empresas, además de NJPW, ROH y Stardom.

A message from the Young Bucks!

Matthew and Nicholas Jackson want the IWGP Tag Team Championships at #wrestledynasty!#njpw #njWD pic.twitter.com/XdsRKM64BN

— NJPW Global (@njpwglobal) November 26, 2024