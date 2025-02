Todo sobre ‘F+’, la nueva película de Big E

La Superestrella de la WWE Big E está sabiendo salir adelante después de la grave lesión en el cuello que lo obligó a alejarse de los rings en 2022. No así de la compañía ya que sigue en ella ejerciendo una variedad de roles, como puede verse, por ejemplo, en los kick-off de los Premium Live Events. Pero además está abriendo otros caminos, como el de la actuación, cuyo próximo paso será la película ‘F+’, como nos informan desde Deadline.

‘F+’: La comedia familiar con Randy Couture, Jennifer Esposito y Tommy Davidson se vende a Vertical

EXCLUSIVO: Premiere Entertainment Group ha otorgado los derechos de distribución en Norteamérica a Vertical para la comedia familiar F+, protagonizada por el seis veces campeón de la UFC Randy Couture (The Expendables), Tommy Davidson (In Living Color) y Jennifer Esposito (Crash).

Swen Studios produjo la película, que sigue a un grupo de adolescentes que planean el atraco perfecto: irrumpir en su escuela secundaria para alterar sus calificaciones reprobatorias.

El elenco adicional incluye al luchador profesional de la WWE Ettore “Big E” Ewen, así como a los nuevos talentos Wells Rappaport, Lily Jane, James Williams Jr., Lilly Tricano y Cade Clark.

Kenny Beaumont dirigió la película, basada en un guion original de Jonathan Davenport. Eli Lipnik de Swen Studios produjo junto a Jason M. Murphy de In The Dark Entertainment. Como productores ejecutivos figuran Murray Lipnik, Amber Wilkins, Tim Wilkins y Dimiter Nikolov, junto con Elias Axume y Carlos Rincon de Premiere Entertainment.

El acuerdo fue negociado por Elias Axume, CEO y presidente de Premiere Entertainment, en representación de los productores, con Tony Piantedosi, vicepresidente senior de adquisiciones de Vertical.

«Producir esta película durante la huelga fue una experiencia desafiante, pero el equipo hizo un trabajo increíble al dar vida a esta historia divertida y atractiva. Estamos encantados de que Vertical comparta esta película familiar con audiencias de todas las edades», dijo Eli Lipnik, presidente y jefe de producciones de Norteamérica en Swen Studios.

Entre los estrenos recientes de Vertical se encuentran el thriller criminal The Order, protagonizado por Jude Law y Nicholas Hoult; el thriller de ciencia ficción Elevation, con Anthony Mackie; y el thriller de la Segunda Guerra Mundial Lee, protagonizado por Kate Winslet y Alexander Skarsgård.

Big E ha reaccionado así al anuncio:

«Bendecido por ser parte de esta maravillosa película familiar escrita por el absurdamente talentoso Jonathan Davenport».

