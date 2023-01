Todo lo que debes saber de ‘Nikki Bella Says I Do’

Esta semana, E! va a lanzar una miniserie de cuatro episodios titulada ‘Nikki Bella Says I Do’. Pero, ¿de qué se trata? A continuación, todo lo que debes saber.

“Nikki y Artem continúan su historia de amor y se preparan para el próximo capítulo de sus vidas y el que todos han estado esperando… el momento en que Nikki camina por el pasillo y dice ‘Sí, quier0’. Este importante momento no está exento de desafíos cuando la novia y el novio navegan por la paternidad con su hijo, Matteo, planean una boda, organizan una despedida de soltero y soltera conjunta, encuentran un vestido de novia y eligen el lugar adecuado, todo mientras mantienen la esperanza de que la familia de Artem de Rusia llegará a este evento único en la vida. Con la hermana de Nikki, Brie, a su lado y con tanto en juego, ¿la boda soñada de Nikki y Artem se realizará sin problemas?“.

