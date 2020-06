Hoy UFC hará su última escala antes de arribar en Fight Island. Será en un evento a puertas cerradas en el Apex Center de Las Vegas, donde la pelea estelar será Dustin Poirier vs. Dan Hooker. Además, Mike Perry combatirá con Mickey Gall en la co-estelar, entre otras contiendas interesantes que se detallarán más adelante.

Dustin Poirier regresará al octágono tras su derrota ante Khabib Nurmagomedov en UFC 242. Irónicamente, esta pelea fue la última que albergó la Isla Yas de Abu Dhabi; ahora promocionada a pura extravaganza como la novedosa Fight Island. El ex Campeón Interino de Peso Ligero buscará su primera victoria en este especial año 2020 ante el larguirucho Dan Hooker, que llega al evento con una racha de tres victorias al hilo.

Ambos atletas tienen un estilo similar que consiste en usar el boxeo como base apoyándose en la presión y el volumen de golpes. Cabe destacar que la jaula será la del Contender Series, que es más chica que la regular, por lo que los peleadores serán alentados a intercambiar puñetazos. En ese aspecto, Poirier tiene una vasta experiencia a la hora de presionar a sus rivales. Así lo hizo con formidables peleadores Justin Gaethje, Eddie Álvarez, Anthony Pettis y Max Holloway. Y también supo recibir una apabullante presión por parte de atletas como Nurmagomedov y Conor McGregor.

Pero el neozelandés Hooker también es un experto en la materia. Sus brazos alargados son capaces de generar un gran daño en sus oponentes y, en este caso, cuenta con la ventaja de que le saca casi ocho centímetros en altura a su rival. Las combinaciones de Kickboxing de este competidor también pueden ser un factor determinante a la hora de vérselas con Poirier en el octágono, porque el neozelandés acostumbra a hacerse camino a través de contundentes rodillazos que en más de una ocasión han puesto punto final a sus batallas.

No obstante, en una rueda de prensa previa al evento, Poirier aseguró que no se dejará influenciar por sus arrebatos de adrenalina, y abogará por hacer que fluya el combate para que sus habilidades le den la victoria. Es menester destacar que, a pesar de ser un gran golpeador, Hooker también sabe cómo escurrirse para realizar sometimientos. Por lo que si Poirier de descuida y presiona de más, quizás caiga en las garras del "Hangman".

► Mike Perry vs. Mickey Gall, el circo de UFC Vegas 4

Bien se podría escribir una novela con todas las aventuras que tuvo Mike Perry en su carrera; pero como eso llevaría demasiado tiempo, mejor centrarse en la polémica que atrajo a todas las cámaras en los últimos días. Resulta que el estadounidense confirmó que en su esquina habrá una sola persona. No, no se trata de ningún entrenador, sino de su novia, que no tiene experiencia en deportes de combate.

Es preocupante que Perry tenga ciertas actitudes similares a las de Diego Sánchez, que ya está más allá de la ayuda humana y por eso recurre a la de un gurú. Bajo las indicaciones de su pareja, que probablemente le dirá "tú puedes amorcito", el peleador de platino buscará llevarse su primera en lo que va del año ante Mickey Gall, que trae consigo una victoria por decisión unánime.

Es claro que la ventaja en el golpeo corre a cuenta del excéntrico combatiente y que podría enviar a su rival a Ciudad Siesta en cualquier instante. Empero, Gall prevalece donde Perry hace aguas, que es al ras de la lona. Un experto en Brasilian Jiu Jitsu, Gall demostró en más de una ocasión que puede escurrirse en sus rivales para sacarse una sumisión de la galera. ¿Qué sucederá primero, el nocaut o el sometimiento?

► Lo que ofrece la cartelera

Gian Villante hará su debut en la división de peso semi-completo ante Maurice Greene. La salida de Villante de las 205 libras fue por la puerta trasera, con un nocaut técnico que lo mandó a dormir en el primer asalto. Así que buscará un nuevo comienzo ante un oponente que trae dos derrotas, y que estará ansioso por darle la bienvenida en la categoría de los chicos grandes. Villante, a pesar de que no tiene la ventaja en altura, sí la tiene en potencia como lo demuestra su historial de nocauts. Sin embargo, Greene tiene la capacidad de sacarse sumisiones de la galera, por lo que será una contienda interesante.

Y es que interesante será también el duelo de luchadores que promete ser Brendan Allen contra Kyle Daukaus. Allen viene de una racha de seis victorias, en donde la mayoría fue por vía de sometimiento. Se trata de un experto en Brasilian Jiu-Jitsu que estará más que encantado en darle la bienvenida a UFC a un invicto Daukaus que posee nueve triunfos, de los cuales ocho son por sumisión. ¿Llegará el 10 perfecto para el novicio del octágono? Tranquilamente podría pasar, pero es menester destacar que la historia podría ser diferente si se van a las manos, terreno bélico en el que Allen tiene más experiencia.

Sean Woodson también pondrá en juego su invicto de siete peleas. Lo hará ante un peleador emocionante como lo es Julian Erosa quien, a pesar de su increíble prontuario de nocauts, no encontró la suerte en UFC, puesto que acumula tres derrotas desde que debutó en la compañía. Ante la baja de Kyle Nelson por problemas de visado, Erosa tomó la oportunidad y combatirá en un peso pactado de 150 libras. Si se levantan con el pie correcto, Erosa y Woodson pueden llegar a tener la pelea de la noche; porque Woodson, a pesar de no tener tantas peleas como su oponente, demostró que sabe rematar a sus rivales.

El Bob Ross Violento, Luis Peña, también hará demostración de sus habilidades ante el súper letal Khama Worthy, que debutó en UFC el año pasado y ganó el desempeño de la noche con un espeluznante nocaut. Todo con cuatro días de anticipación. Peña tiene quizás su reto más importante en el día de la fecha, porque Worthy, como su apodo "Estrella de la Muerte" lo indica, arrasa planetas con sus manos. Sin embargo, Peña podría llevarse la victoria si utiliza su alcance a favor y lleva la lucha al ras de la lona, donde demostró tener una gran efectividad.

La única pelea femenil de la cartelera podría ser la más explosiva. Tanto Kay Hansen como Jinh Yu Frey debutarán en UFC tras un interesante paso por Invicta FC. Hansen tiene seis victorias en su haber de las cuales cinco son por finalización, mientras que Frey se caracteriza por ser una peleadora resistente -la mayoría de sus peleas fueron a decisión- pero que a la vez es capaz de rematar a sus oponentes. Por las condiciones de la jaula ya mencionadas, y por el hecho de que Hansen como Frey tienen tendencia a ir a los puñetazos, podría tratarse de un deleite para los fanáticos de las trifulcas.

La cartelera completa de UFC Vegas 4, que comenzará a las 17 hora México, es el siguiente: