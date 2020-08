Todo listo para UFC 252: Stipe Miocic vs. Daniel Cormier III

El Apex Center de Las Vegas albergará UFC 252, uno de los eventos más esperados del año. Daniel Cormier retará a Stipe Miocic por el Campeonato de Peso Completo en lo que será la trilogía que no sólo culminará la rivalidad que tienen estos competidores desde 2018, sino que además -probablemente- será la contienda crepuscular de estos veteranos.

Por otro lado, en la co-estelar, el ecuatoriano Marlon "Chito" Vera tratará de descarrillar el tren del hype de Sean O'Malley, quien es la estrella en potencia más importante que tuvo UFC en los últimos años. Eso entre otras peleas interesantes que habrá a lo largo de la velada que comenzará a las 18 hora México.

► UFC 252: El epílogo de una saga

La trilogía entre Cormier y Miocic es publicitada por UFC como la que determinará al peleador más grande en la historia de los peso completo. Por supuesto, el único que hace mérito de los dos es Miocic, puesto que tiene el récord de más defensas (tres) del título de la división en UFC; además de que atléticamente es uno de los peleadores más versátiles que haya tenido alguna vez la categoría. Cormier tiene antecedentes como peleador de peso completo (su carrera en StrikeForce), pero en UFC hizo carrera en la división de las 205 libras.

Con una victoria por nocaut para cada uno, este epílogo se presenta como un interesante desempate en el que ambos tienen las mismas posibilidades de llevarse el oro y la gloria eterna. Es menester destacar que el octágono del APEX es más pequeño que el regular, por lo que esto favorecerá el acortamiento de distancia por parte de Cormier, quien además es un luchador de categoría olímpica muy bueno.

No sólo eso, sino que además Cormier tiene un buen boxeo con el cual ya vapuleó a Miocic en la primera saga de esta enemistad. Se trató de un recto en el clinch que durmió al actual monarca. Entonces, lo que le va a servir a Miocic será mantener la pelea a la distancia, estrategia que aplicó en la revancha de 2019 y que le permitió recuperar el oro. El cardio es otro factor importante, porque Miocic suele ir in crescendo, mientras que DC suele agotarse a medida que pasa el minutero.

► UFC 252: ¿El nacimiento de una estrella?

Hasta él admitió que Chito Vera representará la pelea más difícil de su carrera. Es que Sean O'Malley nunca enfrentó a un oponente recio y del top como lo es el ecuatoriano. Si bien O'Malley es un competidor que demostró tener potencial para convertirse en una de las estrellas del mañana, lo cierto es que nunca triunfó sobre un rival de categoría. Sus últimas victorias se sintieron más bien como exhibiciones que calentaban los motores para la verdadera pelea.

Y eso es lo que probablemente será el choque entre estos dos atletas en la co-estelar de UFC 252. O'Malley es un competidor certero, y con mucho poder. Pero nunca se lo vio batallar al ras de la lona, donde el ecuatoriano brilla. Además, Vera nunca fue finalizado, y suele tener resistencia a los duros golpes de sus rivales. Quizás eso no será suficiente para detener el evidente poderío que maneja el estadounidense, pero sí que puede llegar a costarle la victoria.

Al ser un octágono más chico, lo más probable es que esta batalla tenga múltiples segmentos de clinch, donde Vera es capaz de utilizar sus codazos para causar daño a su rival. Aunque debería tener cuidado, porque si hay algo que demostró O'Malley es que es un maestro del contraataque.

► UFC 252: Lo que deja el cartel estelar

Junior Dos Santos buscará la primera victoria desde principios del año pasado ante Jairzinho Rozenstruik, un competidor que si bien demostró tener sus falencias sigue siendo uno de los más letales en UFC. De 10 victorias, nueve fueron por nocaut. Dos Santos tendrá que usar sus facultades atléticas para evadir las arremetidas del africano, puesto que en sus últimas dos batallas fue finalizado por la mano pesada de sus rivales. Gran oportunidad para Rozenstruik de acomodarse en la categoría de los peso completo.

El hermano de Durinho Burns, Herbert, buscará su tercera victoria en lo que va del año ante Daniel Pineda, un veterano que regresará a UFC tras haber peleado allí por última vez en 2014. Pineda viene de una agridulce campaña en PFL que quedó sin efecto por un doping positivo. No obstante, sigue siendo un contrincante peligroso para Burns, que probablemente se valdrá de su Brasilian Jiu Jitsu para salir airoso.

John Dodson enfrentará al interesante Merab Dvalishvili en una batalla en la que probablemente este último busque neutralizar a su rival con sus excelsas habilidades al ras de la lona. Quedará en Dodson poder neutralizarlo con su irregular poderío en el golpeo, el cual le valió su última victoria en UFC.

► UFC 252: Lo que deja el cartel preliminar

La estelar de las preliminares será entre el veterano Jim Miller y Vinc Pichel. Miller viene de una victoria por sumisión (cuándo no) ante Roosevelt Roberts, mientras que su rival también viene de un triunfo ante Roberts. ¿Podrá la experiencia imponerse una vez más a favor de Miller? Quedará ver el evento para saberlo.

Las contiendas femeniles de la cartelera son dos. En primer lugar, Felice Herrig vs. Virna Jandiroba. Esta última viene de cerrar el 2019 con una victoria, por lo que seguramente su preparación para esta contienda fue muy diferente (por lo que sabemos todos). Herrig no se presenta en el octágono desde 2018, y su última victoria fue en 2017. Habrá que ver con qué competidora nos encontramos. La otra batalla de mujeres será Ashley Yoder vs. Livinha Souza.

Dos contiendas que prometen son T.J Brown contra el colombiano Danny Chavez -que hoy debuta en UFC-. Los dos son competidores que están acostumbrados al nocaut, por lo que podríamos tener un final instantaneo asegurado. En ese mismo sentido, Chris Daukaus enfrentará a Parker Porter.

La cartelera será inaugurada con Kai Kamaka III contra Tony Kelley.

UFC 252 comenzará a las 18 hora México. La cartelera completa es la siguiente: