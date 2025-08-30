A punto de terminar el mes de agosto, el Consejo Mundial de Lucha Libre se engalanó con la presencia de estrellas internacionales, previo a su participación en el Grand Prix Internacional 2025, de lo que hacemos resumen en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Las estrellas internacionales que participarán en la competencia del Grand Prix se presentaron en las diferentes sedes del CMLL, y sostuvieron combates previos a este gran torneo.

Cabe destacar la aparición del talento mexicano en el extranjero. Persephone estuvo el fin de semana en el Reino Unido, donde luchó en la magna función de AEW, Forbidden Door 2025; además, fue invitada a los eventos de Aniversario de la empresa londinense Rev Pro donde sostuvo duelos individuales ante Alexxis Falcon y Emersin Jayne a las que superó.

Además, el Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) defendió con éxito el Campeonato Mundial de Tríos CMLL ante Los Depredadores (Volador Jr., Magnus y Rugido) en una batalla espectacular presentada en ROH TV on Honor Club,.

Pero no nos dilatemos y vamos con los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 22/agosto/2025

Hera y Olympia no lograron superar la estrategia y veteranía de Princesa Sugehit e India Sioux, quienes se llevaron la victoria en el duelo de Amazonas.

Taiji Ishimori se presentó con éxito, sumando la victoria junto a Yutani y Okumura frente a Los Viajeros del Espacio (Futuro, Max Star y Hombre Bala Jr.) en un intenso choque de Japón contra México.

Esfinge puso fin a la imparable racha de Donovan Dijak en México, llevándose la victoria con una impresionante plancha sobre este impresionante gladiador.

El United Empire sigue reinando. TJP y Templario demostraron gran resistencia frente al ataque de Los Villanos (Hijo del Villano III y Villano III Jr.), consiguiendo retener de manera exitosa el Campeonato de Parejas NJPW Strong por segunda ocasión.

Con su clásica llave de rendición, La Mística, El Rey de Plata y Oro, Místico, encaminó a su equipo al triunfo junto a Titán y Neón en el turno estelar, superando a Los Guerreros Laguneros: Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Troglodita vencieron a Alexius, Blue Shark, El Vigia (6:48).

2) India Sioux y Princesa Sugehit vencieron a Hera y Olympia (12:09).

3) Okumura, Taiji Ishimori, Yutani vencieron a Futuro, Hombre Bala Jr., Max Star (11:13)

4) Match Relámpago: Esfinge venció a Donovan Dijak (9:34)

5) Campeonato de Parejas NJPW STRONG: Templario y TJP vencieron a Hijo del Villano III y Villano III Jr. (17:23). defendiendo el título

6) Místico, Neón, Titán vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero (18:41)

.

• Sábado de Arena Coliseo – 23/agosto/2025

La victoria en el duelo de Amazonas se decantó para la dupla de Princesa Sugehit y Nexy, quienes impusieron condiciones sobre Sanely y Valkyria.

Esfinge, Star Jr. y el Hijo del Pantera sacaron a relucir su agilidad en un trepidante encuentro frente a Taiji Ishimori, Okumura y Yutani, conquistando así una valiosa victoria para México sobre la representación japonesa.

El colosal Euforia no pudo salir con la mano en alto en este Match Relámpago internacional, cuando fue superado por la fortaleza del estadounidense Donovan Dijak, representante de MLW.

Titán se proyectó con espectacularidad sobre Volador Jr. con un tope suicida, mientras que en el centro del cuadrilátero, Templario y TJP dominaron a Los Hermanos Chávez, sellando así un triunfo más.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astral y Astro Boy Jr. vencieron a Inquisidor y Principe Daniel

2) Nexy y Princesa Sugehit vencieron a Sanely y Valkiria

3) El Hijo de Stuka Jr., Guerrero Maya Jr., Virus vencieron a Brillante Jr., Dulce Gardenia, Magia Blanca por DQ

4) Esfinge, Hijo del Pantera, Star Jr. vencieron a Okumura, Taiji Ishimori, Yutani

5) Match Relámpago: Donovan Dijak venció a Euforia

6) Templario, Titán, TJP vencieron a Ángel de Oro, Niebla Roja, Volador Jr.

.

• Domingo Familiar de Arena México – 24/agosto/2025

Metálica y Candela arrancaron con intensidad el Domingo Familiar, lanzándose desde lo alto para superar a Lady Metal y La Magnífica en el choque femenil de la función.

Los Depredadores integrados por Rugido, Magnus y Vegas Depredador se mostrarn letales ante La Fuerza Tapatía (Star Black, Explosivo y Fugaz) propinándoles la derrota en el evento especial de la tarde.

Taiji Ishimori y Yutani lucieron en plan grande como alianza dándole la victoria a Japón ante la dupla mexicana conformada por Titán y Xelhua.

Donovan Dijak y TJP también están listos para el Grand Prix CMLL y lo demostraron derrotando a dos integrantes del equipo mexicano para dicha justa: Volador Jr. y Zandokan Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Candela y Metálica vencieron a La Magnifica y Lady Metal

2) Chamuel y KeMalito vencieron a KeMonito y Tengu

3) Arkalis, Rayo Metálico, Stigma vencieron a Felino Jr., Infarto, Raider

4) Magnus, Rugido, Vegas Depredador vencieron a Explosivo, Fugaz, Star Black

5) Taiji Ishimori y Yutani vencieron a Titán y Xelhua

6) Relevos Increíbles: Donovan Dijak y TJP vencieron a Volador Jr. y Zandokan Jr.

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 25/agosto/2025

El Vigía se apoderó del triunfo en el Torneo Cibernético de Puebla contra la Ciudad de México al derrotar en la gran final a Alexius.

Hera y Olympia le han propinado una dolorosa derrota a Lluvia y Tabata de manera polémica.

Gran Guerrero y Capitán Suicida lograron funcionar como sociedad representando a México dando cuenta de Donovan Dijak y Taiji Ishimori.

Con un potente backcracker, Volador Jr. dio cuenta de TJP en un espectacular Match Relámpago de México contra Filipinas

Los ánimos siguen encendidos con los protagonistas del 92 Aniversario del CMLL. Bárbaro Cavernario conectó con faul a Dragón Rojo Jr. y la función llega a su fin.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Torneo Cibernético Puebla vs CDMX: Blue Shark, El Vigia, Multy, Rey Samuray, Tiger Boy vencieron a Alexius, Fury Boy, Péndulo, Poseidón, Troyano

Orden de eliminación: Tiger Boy, Troyano, Pendulo, Poseidon, Multy, Fury Boy, Rey Samuray, Blue Shark, Alexius quedando El Vigía como ganador

2) Hera y Olympia vencieron a Lluvia y Tabata

3) Adrenalina, Fantástico, Prayer vencieron a Arkalis, Stigma, Xelhua

4) Relevos Increíbles: Capitán Suicida y Gran Guerrero vencieron a Donovan Dijak y Taiji Ishimori

5) Match Relámpago: Volador Jr. venció a TJP (7:50).

6) Relevos Increíbles: Bárbaro Cavernario, Último Guerrero, Valiente vencieron a Averno, Dragón Rojo Jr., Esfinge por DQ

.

• Martes de Arena México – 26/agosto/2025

Las Chicas Indomables, Lluvia y La Jarochita, capitalizaron el vuelo certero de India Sioux sobre Reyna Isis para imponerse ante Hera y Olympia en el centro del encordado.

Con una espectacular plancha desde lo más alto del esquinero, Akuma mostró su fortaleza y determinación para salir avante en la segunda defensa del Campeonato Nacional de Peso Completo frente a Blue Panther Jr.

Ángel de Oro y Niebla Roja se llevaron el triunfo en la contienda semifinal al ejecutar La Campana y la Campana Invertida sobre Michael Oku y Robbie X.

Titán, Templario y Esfinge lograron hundir al Galeón Fantasma, conformado por Zandokan Jr., Barboza y Difunto, en el duelo estelar del Martes de Arena México, llevándose una sensacional victoria.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Mercurio y Minos vencieron a Galaxy y Shockercito

2) El Gallero, Espanto Jr., Raider vencieron a El Audaz, Espíritu Negro, Fuego

3) India Sioux, La Jarochita, Lluvia vencieron a Hera, Olympia, Reyna Isis

4) Campeonato Nacional de Peso Completo: Akuma © venció a Blue Panther Jr. defendiendo el título

5) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Michael Oku y Robbie X

6) Esfinge, Templario, Titán vencieron a Barboza, Difunto, Zandokan Jr.

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 26/agosto/2025

El talento tapatío hizo valer su terreno cuando Furia Roja, Guerrero de la Muerte y Ráfaga lograron frenar a Los Herederos (Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. y El Cobarde) con una victoria contundente.

El orgullo mexicano salió avante en Lucha de Naciones cuando Atlantis Jr. derrotó a TJP y le otorgó la victoria a su equipo conformado por Último Guerrero, Villano III Jr., Dulce Gardenia, Hijo del Villano III y Explosivo.

El Sky Team volvió a brillar en lo más alto del encordado; cuando Místico, Máscara Dorada y Neón domaron con espectacularidad la rudeza de Volador Jr., Averno y Euforia.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Legan, Leo, Omar Brunetti vencieron a Black Boy, Exterminador, Nitro

2) Arkalis, Stigma, Xelhua vencieron a Cris Skin, Draego, Persa

3) Furia Roja, Guerrero de la Muerte, Ráfaga vencieron a Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr.

4) Lucha de Naciones: Atlantis Jr., Dulce Gardenia, Explosivo, Hijo del Villano III, Último Guerrero, Villano III Jr. vencieron a Dark Magic, Donovan Dijak, Okumura, Taiji Ishimori, TJP, Yutani

5) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Averno, Euforia, Volador Jr.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 29/agosto/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 30/agosto/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 31/agosto/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 01/septiembre/2025

.

– Martes de Arena México – 02/septiembre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 02/septiembre/2025