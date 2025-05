En la más reciente edición de AEW Dynamite, dentro del especial denominado AEW Beach Break 2025, y luego de ver cómo Jon Moxley logró vencer a Samoa Joe en una brutal lucha en jaula para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, se pudo hacer casi que ya oficial la próxima lucha estilo Anarchy In The Arena IV.

La cual tendrá lugar en el PPV AEW Double or Nothing 2025, que se realizará el próximo domingo 25 de mayo de 2025 desde la Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Y los participantes serían: Matt Jackson, Nick Jackson, Gabe Kidd y el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Jon Moxley ante Kenny Omega, Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Swerve Strickland. Marina Shafir y Willow Nightingale podrían estar involucradas también.

► Así fue como se dio inicio a la programación de la lucha Anarchy In The Arena IV de AEW para el PPV AEW Double or Nothing 2025

Hacia el final de dicha lucha, Samoa Joe se encontró recibiendo aún más castigo por parte de Jon Moxley. Moxley le aplicó un Paradigm Shift, pero Joe logró sobrevivir. Luego, Joe contraatacó con un Coquina Clutch, y aunque The Death Riders intentaron ayudar, Willow Nightingale y Powerhouse Hobbs se encargaron de ellos.

De repente, un hombre encapuchado deslizó un maletín hacia Jon Moxley, quien lo utilizó contra Samoa Joe para asegurar la victoria. El encapuchado resultó ser Gabe Kidd, quien se involucró en el combate.

Después del combate, los héroes fueron brutalmente atacados. Gabe Kidd se unió a Jon Moxley en el ring, momento en el que aparecieron The Young Bucks para aplaudir el esfuerzo de Moxley.

Antes de que pudieran estrecharle la mano a Jon Moxley, Kenny Omega hizo su entrada al ring, pero fue atacado sorpresivamente por Kazuchika Okada. En ese instante, la jaula descendió alrededor de los héroes abatidos.

Se produjo una masacre mientras los rudos desmantelaban a los técnicos uno por uno. De repente, Swerve Strickland apareció acompañado de Prince Nana y lanzó un reto a los villanos para un Anarchy in the Arena Match en Double or Nothing, que será difícil que estos no acepten.

Bucks/Okada/Moxley/Gabe.

Swerve/Omega/Joe/Hobbs.

Marina and Willow to be involved as well? ANARCHY IN THE ARENA IV.

