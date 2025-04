Alexa Bliss regresó en el reciente Royal Rumble, y hubo mucha emoción en los fanáticos, que finalmente vería en acción a una de las luchadoras más queridas del elenco, y se mantendría activa hasta que luchó en Elimination Chamber, pero desde entonces no ha aparecido en la televisión de la WWE. Con WrestleMania 41 acercándose, la situación de la ex Campeona quedó en el aire, y finalmente no apareció en el evento por falta de planes creativos para insertarla, ya que supuestamente iba a estar ligada a los Wyatt Sicks, quienes tampoco han visto acción en un buen rato.

► Alexa Bliss no aparece desde Elimination Chamber 2025

Puede que Alexa Bliss no haya aparecido en televisión durante la ruta hacia WrestleMania 41, pero eso no significa que esté fuera de escena. De hecho, según un informe de PWInsider Elite, Bliss «se encuentra completamente sana y asistió al fin de semana de WrestleMania 41 en Las Vegas, participando en eventos relacionados». Sin embargo, agregó que la luchadora simplemente está esperando a que el equipo creativo de la WWE le dé el visto bueno.

Según la misma fuente, los planes siguen en marcha para que Alexa Bliss regrese como líder de la rumoreada facción «Wyatt Sicks», vinculada al personaje de Bo Dallas, Uncle Howdy; no obstante, esta historia se ha retrasado debido a la lesión de Dallas y al momento posterior a WrestleMania, pero agrega que Bliss sigue siendo una parte importante del proyecto.

Con ello, se pone fin a las especulaciones en torno a que la situación de Alexa Bliss en WWE no estarían del todo bien; sin embargo, parece que WWE está esperando el momento adecuado para reinsertarla en televisión, específicamente en SmackDown, aunque sí fue penoso el hecho de que no haya participado en WrestleMania después de haber formado parte de los primeros dos eventos premium del año.