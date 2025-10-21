Toda la información sobre el próximo UFC Qatar

Después del no poco controvertido UFC Vancouver, aunque antes de muchos eventos esperados, como UFC 321, llegan novedades sobre el próximo UFC Qatar.
► UFC Qatar
El show, también llamado UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Hooker o UFC Fight Night 265, está programado para llevarse a cabo el 22 de noviembre en la Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena en Al Rayyan, Qatar.
Como principal nueva, UFC ha lanzado el póster oficial que vemos arriba. Pero también podemos ver desde ahora mismo cómo luce el cartel de peleas:
Por otro lado, ¿qué les espera a los fanáticos de las MMA antes de esta cita?
- UFC 321: Aspinall vs. Gane – 25 de octubre
- UFC Fight Night: Garcia vs. Onama – 1 de noviembre
- UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown – 8 de noviembre
- UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev – 15 de noviembre
Two titles on the line next week 🏆🏆@AspinallMMA vs @Ciryl_Gane@VirnaJandiroba vs @MackenzieDern
[ #UFC321 | SAT OCT 25 | 2pmET on @ESPN PPV | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/7TbriQRzOB
— UFC (@ufc) October 19, 2025