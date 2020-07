En las últimas horas, se ha encendido una controversia en redes sociales, dado que un hecho bastante curioso ocurrió en el más reciente show de NXT, y había pasado desapercibido hasta que alguien publicó un vídeo en Twitter.

On this weeks episode of Damien Priest vs Cameron Grimes #NXT pic.twitter.com/ICi5IOTePd

¿Todavía no ven nada raro en el vídeo anterior? Bueno, el caso es que muchos fans se dieron cuenta que mientras Damian Priest estaba cubriendo a Cameron Grimes para obtener la victoria en su lucha, este último realizó un tocamiento indebido a los genitales del de ascendencia puertorriqueña.

I thought Hugh Morris was fired?

Maybe he was guest trainer for that day.