Ninguna otra escena fuera de las tres grandes (México, Japón y EEUU) puede compararse a la de Reino Unido, por calidad y diversidad de su propuesta. Y es que casi en ningún otro lugar puede encontrarse una empresa como TNT Extreme Wrestling, que durante más de una década haya conseguido medrar basando su producto en lo «hardcore».
Desde 2019, varios torneos caracterizan a esta promotora, caso del Death Or Alive y el Thrill Kill, y en 2021, uno acaparó titulares por su singularidad: Total Carnage, justa totalmente femenil, denominada Total Carnage, donde Session Moth Martina se alzó ganadora por delante de otras siete gladiadoras.
Y cinco años después, Total Carnage tendrá secuela, según anunció anoche TNT Extreme Wrestling vía Emersyn Jayne durante su más reciente show, Cold Day In Hell, exponiendo que a tenor de que actualmente Jayne porta el Campeonato de la División Extrema TNT, se trata del momento idóneo para recuperarlo. Por ahora no hay mayores detalles, ni fecha ni ubicación concretadas, sólo que tendrá lugar en 2026.
► Resultados TNT Cold Day In Hell 2025
He aquí todo lo acaecido en Cold Day In Hell, que tuvo lugar desde el Fusion Nightclub de Liverpool (Inglaterra).
- CAMPEONATO DE PAREJAS TNT: Act Two (Benjamin Harland Y Jack Knudsen) (c) derrotaron a Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) para retener el título.
- CAMPEONATO ULTRA X TNT: Che Monet (c) derrotó a Scotty Rawk para retener el título. Tras la lucha, Judas Grey atacó a Rawk y expuso que mientras TNT siguiera dándole oportunidades a gente como Rawk, no dejaría de hacerse notar.
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN EXTREMA TNT: Emersyn Jayne (c) derrotó a Lucy Sky para retener el título. Brutal defensa de alrededor de 21 minutos la protagonizada aquí por Jayne ante una Sky cada vez más ducha en el arte de lo extremo. Jayne logró que Sky atravesara una mesa de cristal y luego la remató con su Jig ‘n’ Tonic para la cuenta de tres. Muy recomendable combate si quieren entender por qué la lucha femenil necesitaba el regreso del torneo Total Carnage.
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS TNT: The Experience (LA Taylor y Skye Smitson) (c) derrotó a Hyperactive (Anita Vaughan y Safire Reed) para retener el título.
- Connor Mills derrotó a Leonardo Darwin.
- CAMPEONATO MUNDIAL TNT: Drew Parker derrotó a Tate Mayfairs (c) (con Leonardo Darwin) por DQ y este retuvo el título. Sobre los 10 minutos, Mayfairs endosó un golpe bajo sobre Mayfairs, temeroso de perder su corona. Sin embargo, se anunció que el show no acabaría así y que el duelo volvería a iniciarse, ahora sin DQ.
- CAMPEONATO MUNDIAL TNT: Tate Mayfairs (c) (con Leonardo Darwin) derrotó a Drew Parker para retener el título. Una interferencia de Darwin distrajo a Parker, quien se comió un derechazo de Mayfairs reforzado con su puño americano y sucumbió seguidamente a la cuenta de tres.
With a Emersyn Jayne still our reigning Extreme Division champion, it’s about time we give the rest of the women the opportunity to go EXTREME!!— TNT Extreme Wrestling (@TNTExtremeWres) November 29, 2025
In 2026 Total Carnage returns with a one night, female only Deathmatch Tournament pic.twitter.com/r1aLUgGmZh