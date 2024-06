¿TNA Wrestling podría desaparecer pronto?

Hay una noticia importante y de alerta para los fans de la lucha libre profesional. Y es que, según ha revelado Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, actualmente, la empresa TNA Wrestling se encuentra en una situación bastante compleja.

Lo cual ha empezado a despertar rumores y especulaciones en torno a si el fin de TNA Wrestling podría estar cerca. Es importante aclarar que Meltzer no está reportando el fin de TNA Wrestling, pero sí que hay algunas cosas que podrían considerarse extrañas, sobre todo, luego del despido en mayo pasado de varios ejecutivos de alto nivel.

► Hay dudas en torno a si TNA Wrestling podría cesar operaciones

Estas fueron las palabras de Meltzer en las que analiza y opina de la situación actual de TNA Wrestling:

«A finales de mayo, se confirmó la salida inmediata de David Sahadi, RD Evans y Lou D’Angeli de la empresa por diversos motivos. Sahadi había sido director creativo durante casi dos décadas, Evans era considerado por muchos como el jefe creativo y D’Angeli había ocupado el cargo de Vicepresidente de Marketing de Anthem Sports, la empresa matriz de TNA, durante muchos años. Con la partida de estos tres ejecutivos clave, surge una pregunta crucial: ¿y ahora qué?

«Dentro de la empresa, ahora se enfrentan a la incertidumbre sobre los próximos pasos a seguir, ya que se han quedado sin equipo de marketing ni de eventos en vivo. No tienen equipo de marketing, no tienen equipo de eventos en vivo y no tienen nada programado después del primer fin de semana de agosto, excepto una grabación en Tampa.

«¿Qué significa esto? No lo sé. En teoría, WWE podría enviarles talento para el próximo PPV a cambio de que Jordynne Grace trabaje tres fechas para ellos… Todos están esperando. Saben que algo está pasando, pero no saben exactamente qué.

«Ya a principios de este año, la salida del presidente de TNA, Scott D’Amore, menos de un mes después del PPV Hard to Kill en enero, había causado sorpresa, especialmente porque dicho evento recibió críticas positivas de los fanáticos y críticos. No estoy seguro de lo que depara el futuro para TNA, pero los recortes recientes son algunos de los más significativos que la empresa ha hecho en mucho tiempo».