TNA Wrestling anuncia una asociación con BIOFLEX

Los luchadores de TNA Wrestling van a ver una notable mejora en su salud de ahora en adelante gracias a la nueva colaboración con BIOFLEX, la empresa líder en terapia con luz roja, lo cual beneficiará tanto a sus entrenamientos como a sus recuperaciones. A continuación, leemos el comunicado de prensa.

BREAKING: TNA Wrestling Partners with BIOFLEX to Elevate Athlete Recovery and Performance.

TNA Wrestling anunció hoy una nueva alianza con BIOFLEX, el líder global en tecnología de terapia con luz roja. A través de esta colaboración, BIOFLEX se convierte en el socio oficial de recuperación de TNA Wrestling, ayudando a sus atletas a recuperarse más rápido, entrenar más duro y rendir al máximo nivel.

Como parte del acuerdo, las tecnologías de BIOFLEX serán integradas en los programas de entrenamiento y gestión del rendimiento de TNA.

Fundada en 1989, BIOFLEX es líder en tecnologías de terapia con luz láser y luz roja. La terapia con luz roja (RLT), también conocida como fotobiomodulación o láser frío, ofrece numerosos beneficios, entre ellos: alivio del dolor, reducción del edema y la rigidez, menor recurrencia de lesiones, mayor rango de movimiento y tiempos de recuperación más rápidos. RLT es una terapia no invasiva, no tóxica y utilizada en numerosos países del mundo, lo que la convierte en una opción ideal para atletas profesionales de alto rendimiento.

La serie de sistemas RLT de BIOFLEX es la más sofisticada en el campo de la terapia con luz láser. Se han utilizado durante más de 33 años para tratar una amplia variedad de condiciones clínicas, logrando resultados significativos incluso en casos complejos que no han respondido a terapias tradicionales.

La asociación entre TNA y BIOFLEX comenzará oficialmente este domingo 27 de abril, durante el evento Rebellion, que se celebrará en el Galen Center del campus de la USC en Los Ángeles. BIOFLEX será el patrocinador exclusivo de la Sala de Recuperación de TNA en los eventos en vivo y del Informe Oficial de Lesiones de TNA. Además, varias estrellas de TNA formarán parte del Programa de Embajadores de BIOFLEX.

Las estrellas de TNA Wrestling también estarán en acción en Irvine, California, los días jueves y viernes, 1 y 2 de mayo, en el Bren Events Center del campus de UC-Irvine.

