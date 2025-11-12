TNA vuelve esta semana con un episodio de iMPACT! en vivo

Cinco semanas después de Bound For Glory, cabe preguntarse si TNA debió aprovechar su candencia y no dejar pasar tanto tiempo para presentar nuevo contenido (la semana pasada se rescató el concepto de Open Fight Night, con combates grabados antes del PPV). Pero sea cual sea la respuesta, mañana hay por fin episodio de iMPACT! al uso.
Aunque no tan al uso, pues por sexta vez este año se ofrecerá en directo, desde la Full Sail University, otrora fortín de WWE NXT, 24 horas antes de Turning Point, siguiente especial de TNA, y cuatro días antes de Gold Rush, donde habrá representación de la promotora regida por ̶W̶W̶E̶ Anthem Sports & Entertainment.
► Cartel de iMPACT! (13-11-2025)
He aquí todo lo anunciado para este inminente capítulo de iMPACT!
- Indi Hartwell vs. Dani Luna
- Cedric Alexander vs. Jason Hotch
- Escucharemos a Mike Santana
- Elijah dará un concierto
- Kelani Jordan verá acción
- Escucharemos a The System
.@indi_hartwell faces @DaniLuna_pro as their rivalry continues in the Knockouts division THURSDAY at 8/7c on @AXSTV in US, @Sportsnet 360 in Canada and TNA+ worldwide on a LIVE edition of #TNAiMPACT from Full Sail University in Orlando! pic.twitter.com/Sq9BUkCiSy— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 10, 2025
