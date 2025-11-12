TNA vuelve esta semana con un episodio de iMPACT! en vivo

Cinco semanas después de Bound For Glory, cabe preguntarse si TNA debió aprovechar su candencia y no dejar pasar tanto tiempo para presentar nuevo contenido (la semana pasada se rescató el concepto de Open Fight Night, con combates grabados antes del PPV). Pero sea cual sea la respuesta, mañana hay por fin episodio de iMPACT! al uso

Aunque no tan al uso, pues por sexta vez este año se ofrecerá en directo, desde la Full Sail University, otrora fortín de WWE NXT, 24 horas antes de Turning Point, siguiente especial de TNA, y cuatro días antes de Gold Rush, donde habrá representación de la promotora regida por ̶W̶W̶E̶  Anthem Sports & Entertainment. 

tnawrestling.com

 

► Cartel de iMPACT! (13-11-2025)

He aquí todo lo anunciado para este inminente capítulo de iMPACT!

 

 

