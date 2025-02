TNA Unbreakable se emitirá el jueves 17 de abril: WWE, el motivo

Habitualmente, los especiales de TNA tienen lugar los viernes, aunque en contadas excepciones se programen para un sábado (como Bound For Glory) o, menos habitual aún, un domingo (caso del reciente Genesis). Véase, habitualmente estos eventos convergen sobre la misma franja horaria que Friday Night SmackDown, con todo el perjuicio que tal disposición conlleva, considerando la mayor popularidad de WWE.

Pero lo que un servidor no había visto, o al menos no recuerda, es que un especial de TNA caiga en jueves, tradicional día de iMPACT!, como la promotora anunció días atrás con Unbreakable, estipulado para el 17 de abril. Y hoy, TNA concreta que el evento se emitirá vía TNA+ tras iMPACT! (10 pm ET), a modo de «doble dosis» de contenido «durante el mayor fin de semana luchístico del año».

Precisamente tal «WrestleMania Weekend» supone factor clave a la hora de explicar el extraño movimiento de TNA, que podía haber celebrado Unbreakable el viernes 18, el sábado 19 o el domingo 20. Pero claro, el viernes tendrá lugar la correspondiente edición de SmackDown, el sábado NXT Stand & Deliver y la primera jornada de WrestleMania 41 y el domingo la segunda jornada de «The Showcase of the Inmortals». Así, TNA se evita quedar opacada y de paso, deja todo el protagonismo a su ahora socia.

► Sacrifice, siguiente especial

Antes de Unbreakable, no obstante, hay en la agenda de TNA un especial, Sacrifice, a celebrarse el viernes 14 de marzo desde El Paso County Coliseum de la ciudad homónima (Texas, EEUU), y que igualmente podrá verse en directo vía TNA+. Por el momento, su cartel queda pendiente de inaugurarse.