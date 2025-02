TNA tomará WWE NXT la próxima semana

Pocas veces, ni en TNA, Moose ha tenido un recibimiento como el de anoche en NXT. El actual Campeón de la División X apareció sin previo anuncio y confrontó nada más y nada menos que a Oba Femi, máximo monarca del territorio, para decirle que un combate entre ellos debía producirse más pronto o más tarde.

Pero mientras ese choque llega, Moose tuvo tiempo de armar su debut competitivo, cuando tras bambalinas Lexis King se le acercó y le propuso defender su cetro, quejoso de las oportunidades concedidas a los talentos de TNA. Defensa que el líder de The System aceptó con gusto y veremos el próximo martes.

Y la participación de TNA no quedará ahí. Luego de un reto lanzado por Myles Borne y Tavion Heights (quienes el pasado año compitieron en la promotora de Anthem), The Hardys confirmaron que estarán en NXT dentro de seis días para enfrentar a los integrantes de No Quarter Catch Crew. De paso, los hermanos que próximamente defenderán el Campeonato Mundial de Parejas TNA ante Fraxiom, como ya hicieron semanas atrás.

Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para la siguiente edición de WWE NXT, a celebrarse desde el Andrew J Brady Music Center en Cincinnati (Ohio, EEUU).

