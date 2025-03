TNA+ tiene el doble de suscriptores que el pasado año

La gran meta de TNA tal vez haya quedado un tanto anticuada. Desde el recobrado «momentum» del producto, Anthem busca un canal televisivo de mayor alcance que AXS TV, cuando precisamente la pequeña pantalla, tal y como la conocemos, parece estar obsoleta, y a cambio, las grandes compañías se encaminan ya hacia la emisión total en «streaming».

No obstante, TNA tiene plataforma propia desde hace tiempo. En 2019, estrenó Impact Plus, que supuso el sustituto de Global Wrestling Network. Y tras el nuevo «rebranding» de la promotora en 2024, Impact Plus adoptó su denominación actual, TNA+. Una plataforma con un contenido tan sustancioso que, según se dice, WWE estaría dispuesta a comprar la promotora sólo por tal videoteca.

Recientemente, justo antes de la celebración de Sacrifice 2025, TNA informó de una considerable bajada de precios en los planes de suscripción de TNA+, aunque esto no parece sea consecuencia directa de la noticia que nos ocupa: según varias fuentes consultadas por Fightful, TNA+ ha doblado su número de suscriptores durante el último año, sin proporcionar números concretos.

Curioso conocer tales datos cuando TNA acaba de despedir, entre otros, a Romy Glazer, Rob Kligman, Michael Shewchenko, Sebastian Dastranj y Ariel Sherner, personas cuyo trabajo, apunta Fightful, hizo posible ese espectacular aumento. Por ejemplo, Shewchenko, al que una fuente considera clave en el cambio de Impact Plus a TNA+, consiguiendo que la aplicación «fuese realmente utilizable». El secreto: emplear la tecnología de Endeavor Streaming, en un movimiento que asimismo acercó aún más a TNA con WWE.

En definitiva, de nuevo salen a la luz decisiones empresariales un tanto incomprensibles para el seguidor de TNA, aunque este se limite a ver sus shows.

TNA+ is your home for the weekly #TNAiMPACT television show, our monthly live specials and PPVs, exclusive content as well as the comprehensive archive of TNA history including every episode of iMPACT! and every PPV in TNA history!

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) March 30, 2025