TNA Thursday Night iMPACT! 9 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 9 de abril 2026 desde el Wolstein Center en Cleveland, Ohio. Sera una noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.
► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!
- The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) y Order 4 (Mustafa Ali y Special Agent 0) derrotaron a Mike Santana, Leon Slater, Trey Miguel y Moose (*** 1/2)
- BUNKHOUSE MATCH: Tessa Blanchard derrotó a Jody Threat (*** 1/2)
- AJ Francis derrotó a The Home Town Man (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) retuvo ante Xia Brookside (*)
► CarteleraTNA Thursday Night iMPACT! 9 de abril de 2026
- COMBATE DE MESAS POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. The Righteous
- Elayna Black vs. Myla Grace
- BDE vs. Frankie Kazarian
- Dani Luna vs. Jada Stone
► ¿Dónde ver TNA Sacrifice en vivo?
Fecha: Jueves 9 de abril de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Wolstein Center Cleveland, Ohio.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX
|19:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Centroamérica
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Chile
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Reino Unido
|01:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|02:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Japón
|10:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Australia — Sídney
|12:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|14:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.