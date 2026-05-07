TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 7 de mayo 2026 desde el CoBank Arena de Denver, Colorado. Sera otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

  1. Jeff Hardy derrotó a Vincent (** 3/4)
  2. CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante a Adam Brooks (** 3/4)
  3. Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Diamond Collective (Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore) (***)
  4. Mr. Elegance derrotó a The Home Town Man (* 1/2)
  5. WALK WITH ELIJAH MATCH: Elijah derrotó a Frankie Kazarian (*** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo de 2026

  • LUCHA SIN DESCALIFICACION: EC3 vs. Eric Young
  • CAMPEONATO DE LAS KNOCKOUTS: Arianna Grace (c) vs. lei Ying Lee

► ¿Dónde ver TNA Sacrifice en vivo?

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: CoBank Arena Denver, Colorado

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

