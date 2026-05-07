TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 7 de mayo 2026 desde el CoBank Arena de Denver, Colorado. Sera otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.
► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!
- Jeff Hardy derrotó a Vincent (** 3/4)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante a Adam Brooks (** 3/4)
- Rosemary, Allie y Mara Sadè derrotaron a The Diamond Collective (Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore) (***)
- Mr. Elegance derrotó a The Home Town Man (* 1/2)
- WALK WITH ELIJAH MATCH: Elijah derrotó a Frankie Kazarian (*** 1/4)
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 7 de mayo de 2026
- LUCHA SIN DESCALIFICACION: EC3 vs. Eric Young
- CAMPEONATO DE LAS KNOCKOUTS: Arianna Grace (c) vs. lei Ying Lee
► ¿Dónde ver TNA Sacrifice en vivo?
Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: CoBank Arena Denver, Colorado
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX
|19:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Centroamérica
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Chile
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Reino Unido
|01:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|02:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Japón
|10:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Australia — Sídney
|12:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|14:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.