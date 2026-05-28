TNA Thursday Night iMPACT! 28 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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TNA se presenta este jueves 28 de mayo 2026 desde el Avron B. Fogelman Arena in Devlin Fieldhouse en New Orleans, Louisiana. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

  1. Indi Hartwell derrotó por DQ a Elayna Black (**)
  2. Matt Hardy derrotó a Vincent (** 3/4)
  3. CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante Chazz “Starboy” Hall (*** 1/4)
  4. Xia Brookside derrotó a Jada Stone (*** 1/4)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Steve Maclin (****)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 28 de mayo de 2026

Superluchas - Logotipo de lucha libre de TNA sobre fondo negro. La marca, ahora llamada TNA una vez más, muestra su icónico logotipo sobre un elegante fondo negro. A medida que IMPACT regresa a sus orígenes, los fanáticos

  • Santino Marella vs. Stacks
  • Fabian Aichner vs. Eddie Edwards
  • Harley Hudson vs. Tessa Blanchard

¿Dónde ver TNA iMPACT! en vivo?

Fecha: Jueves 28 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Avron B. Fogelman Arena in Devlin Fieldhouse  New Orleans, Louisiana.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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