TNA Thursday Night iMPACT! 28 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 28 de mayo 2026 desde el Avron B. Fogelman Arena in Devlin Fieldhouse en New Orleans, Louisiana. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.
► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!
- Indi Hartwell derrotó por DQ a Elayna Black (**)
- Matt Hardy derrotó a Vincent (** 3/4)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante Chazz “Starboy” Hall (*** 1/4)
- Xia Brookside derrotó a Jada Stone (*** 1/4)
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Steve Maclin (****)
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 28 de mayo de 2026
- Santino Marella vs. Stacks
- Fabian Aichner vs. Eddie Edwards
- Harley Hudson vs. Tessa Blanchard
► ¿Dónde ver TNA iMPACT! en vivo?
Fecha: Jueves 28 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Avron B. Fogelman Arena in Devlin Fieldhouse New Orleans, Louisiana.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX
|19:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Centroamérica
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Chile
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Reino Unido
|01:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|02:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Japón
|10:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Australia — Sídney
|12:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|14:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.