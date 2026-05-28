TNA Thursday Night iMPACT! 28 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 28 de mayo 2026 desde el Avron B. Fogelman Arena in Devlin Fieldhouse en New Orleans, Louisiana. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

Indi Hartwell derrotó por DQ a Elayna Black (**) Matt Hardy derrotó a Vincent (** 3/4) CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante Chazz “Starboy” Hall (*** 1/4) Xia Brookside derrotó a Jada Stone (*** 1/4) CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Steve Maclin (****)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 28 de mayo de 2026

Santino Marella vs. Stacks

Fabian Aichner vs. Eddie Edwards

Harley Hudson vs. Tessa Blanchard

► ¿Dónde ver TNA iMPACT! en vivo?

Fecha: Jueves 28 de mayo de 2026.

Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.

Sede: Avron B. Fogelman Arena in Devlin Fieldhouse New Orleans, Louisiana.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.