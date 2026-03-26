TNA Thursday Night iMPACT! 26 de marzo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este jueves 26 de marzo 2026, TNA regresa con una nueva edición desde el el Gateway Center Arena en College Park. Georgia. El show promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en TNA Thursday Night iMPACT! 

  1. The Home Town Man derrotó a Frankie Kazarian
  2. Mr. Elegance derrotó a Mike Jackson
  3. Arianna Grace y Dani Luna derrotaron a Léi Yǐng Lee y Xia Brookside
  4. Moose derrotó a Brian Myers
  5. Elayna Black derrotó a Jada Stone
  6. Nic y Ryan Nemeth derrotaron a Vincent y Dutch

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 26 de marzo de 2026

  • Mike Santana y Leon Slater vs. The System (Cedric Alexander y Eddie Edwards)
  • Moose vs. Bear Bronson
  • Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford vs. Jody Threat, Myla Grace y Harley Hudson
  • Mustafa Ali vs. BDE
  • Jeff Hardy vs. Brian Myers
  • Eric Young en acción

► ¿Dónde ver TNA Thursday Night iMPACT! en vivo?

Fecha: jueves 26 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Gateway Center Arena College Park. Georgia.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 19:00 TNA+ AMC
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+ AMC
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TNA+ AMC
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TNA+ AMC
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+ AMC
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 TNA+ AMC
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 TNA+ AMC
Panamá 20:00 TNA+ AMC
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 TNA+ AMC
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 TNA+ AMC
Venezuela, Bolivia, Paraguay 21:00 TNA+ AMC
Chile (Santiago) 22:00 TNA+ AMC
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 TNA+ AMC
Reino Unido — Londres 01:00 (11 mar.) TNA+ AMC
España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (11 mar.) TNA+ AMC
Islas Canarias 01:00 (11 mar.) TNA+ AMC
India (Nueva Delhi) 06:30 (11 mar.) TNA+ AMC
Filipinas (Manila) 09:00 (11 mar.) TNA+ AMC
Japón (Tokio) 10:00 (11 mar.) TNA+ AMC
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (11 mar.) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (11 mar.) Consultar proveedor

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

 

- Autor en SuperLuchas desde el 2012

