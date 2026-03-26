TNA Thursday Night iMPACT! 26 de marzo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este jueves 26 de marzo 2026, TNA regresa con una nueva edición desde el el Gateway Center Arena en College Park. Georgia. El show promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en TNA Thursday Night iMPACT!
- The Home Town Man derrotó a Frankie Kazarian
- Mr. Elegance derrotó a Mike Jackson
- Arianna Grace y Dani Luna derrotaron a Léi Yǐng Lee y Xia Brookside
- Moose derrotó a Brian Myers
- Elayna Black derrotó a Jada Stone
- Nic y Ryan Nemeth derrotaron a Vincent y Dutch
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 26 de marzo de 2026
- Mike Santana y Leon Slater vs. The System (Cedric Alexander y Eddie Edwards)
- Moose vs. Bear Bronson
- Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford vs. Jody Threat, Myla Grace y Harley Hudson
- Mustafa Ali vs. BDE
- Jeff Hardy vs. Brian Myers
- Eric Young en acción
► ¿Dónde ver TNA Thursday Night iMPACT! en vivo?
Fecha: jueves 26 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Gateway Center Arena College Park. Georgia.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|TNA+ AMC
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNA+ AMC
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TNA+ AMC
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TNA+ AMC
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNA+ AMC
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|TNA+ AMC
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|TNA+ AMC
|Panamá
|20:00
|TNA+ AMC
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|TNA+ AMC
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|TNA+ AMC
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|21:00
|TNA+ AMC
|Chile (Santiago)
|22:00
|TNA+ AMC
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|TNA+ AMC
|Reino Unido — Londres
|01:00 (11 mar.)
|TNA+ AMC
|España, Francia, Alemania, Italia
|02:00 (11 mar.)
|TNA+ AMC
|Islas Canarias
|01:00 (11 mar.)
|TNA+ AMC
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (11 mar.)
|TNA+ AMC
|Filipinas (Manila)
|09:00 (11 mar.)
|TNA+ AMC
|Japón (Tokio)
|10:00 (11 mar.)
|TNA+ AMC
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (11 mar.)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|14:00 (11 mar.)
|Consultar proveedor
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.