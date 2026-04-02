TNA Thursday Night iMPACT! 2 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 4 de abril 2026 desde el Alario Center en Westwego, New Orleans, Louisiana.
► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!
- Resultados TNA Thursday Night iMPACT! (26 de marzo 2026) | Mike Santana y Leon Slater vs. The System
- Mustafa Ali derrotó a BDE
- Jeff Hardy derrotó a Brian Myers
- Moose derrotó a Bear Bronson
- Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford derrotaron a Jody Threat, Myla Grace y Harley Hudson
- Eric Young derrotó a Brad Attitude
- Mike Santana y Leon Slater derrotaron a Cedric Alexander y Eddie Edwards
► CarteleraTNA Thursday Night iMPACT! 2 de abril de 2026
- CAMPEONATO DE LAS KNOCKOUTS: Arianna Grace vs. Xia Brookside
- BUNKHOUSE MATCH: Tessa Blanchard vs. Jody Threat
- AJ Francis vs. The Home Town Man
- Aparición de los Hardy Boyz
- El campeón Mike Santana abrirá el show
► ¿Dónde ver TNA Sacrifice en vivo?
Fecha: Jueves 4 de abril de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Alario Center Westwego, New Orleans, Louisiana.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX
|19:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Centroamérica
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|20:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|21:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Chile
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|22:00
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Reino Unido
|01:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|02:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Japón
|10:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Australia — Sídney
|12:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|14:00 (28 mar)
|TNA+, AMC, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.