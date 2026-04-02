TNA Thursday Night iMPACT! 2 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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TNA se presenta este jueves 4 de abril 2026 desde el Alario Center en Westwego, New Orleans, Louisiana.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

  1. Mustafa Ali derrotó a BDE
  2. Jeff Hardy derrotó a Brian Myers
  3. Moose derrotó a Bear Bronson
  4. Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford derrotaron a Jody Threat, Myla Grace y Harley Hudson
  5. Eric Young derrotó a Brad Attitude
  6. Mike Santana y Leon Slater derrotaron a Cedric Alexander y Eddie Edwards

► CarteleraTNA Thursday Night iMPACT! 2 de abril de 2026

Superluchas - Logotipo de lucha libre de TNA sobre fondo negro. La marca, ahora llamada TNA una vez más, muestra su icónico logotipo sobre un elegante fondo negro. A medida que IMPACT regresa a sus orígenes, los fanáticos

  • CAMPEONATO DE LAS KNOCKOUTS: Arianna Grace vs. Xia Brookside
  • BUNKHOUSE MATCH: Tessa Blanchard vs. Jody Threat
  • AJ Francis vs. The Home Town Man
  • Aparición de los Hardy Boyz
  • El campeón Mike Santana abrirá el show

► ¿Dónde ver TNA Sacrifice en vivo?

Fecha: Jueves 4 de abril de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Alario Center  Westwego, New Orleans, Louisiana.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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