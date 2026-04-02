TNA Thursday Night iMPACT! 2 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 4 de abril 2026 desde el Alario Center en Westwego, New Orleans, Louisiana.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

Mustafa Ali derrotó a BDE Jeff Hardy derrotó a Brian Myers Moose derrotó a Bear Bronson Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford derrotaron a Jody Threat, Myla Grace y Harley Hudson Eric Young derrotó a Brad Attitude Mike Santana y Leon Slater derrotaron a Cedric Alexander y Eddie Edwards

► CarteleraTNA Thursday Night iMPACT! 2 de abril de 2026

CAMPEONATO DE LAS KNOCKOUTS: Arianna Grace vs. Xia Brookside

Arianna Grace vs. Xia Brookside BUNKHOUSE MATCH: Tessa Blanchard vs. Jody Threat

Tessa Blanchard vs. Jody Threat AJ Francis vs. The Home Town Man

Aparición de los Hardy Boyz

El campeón Mike Santana abrirá el show

► ¿Dónde ver TNA Sacrifice en vivo?

Fecha: Jueves 4 de abril de 2026.

Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.

Sede: Alario Center Westwego, New Orleans, Louisiana.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.