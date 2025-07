TNA tenía grandes planes para JBL: ¿Qué pasó?

El miembro del Salón de la Fama de la WWE John «Bradshaw» Layfield revela que iba a tener un papel esencial en TNA Slammiversy. Entonces, ¿por qué no apareció? El veterano no ha sido visto en la compañía desde Genesis.

Atendamos a la explicación que ofrece en Something To Wrestling:

“Alguien me mandó un mensaje en redes sociales y me dijo: ‘Espero que terminen esta historia con tal persona, y no como lo hicieron contigo, JBL’. Quiero decirle a la gente que se suponía que iba a estar ahí, originalmente, y se suponía que tendría un papel tan grande que la gente no creería qué tan importante era. Eso no se concretó. Hay una razón. La razón por la que eso terminó en TNA no fue por mí. Tal vez sí, tal vez fue porque no soy lo suficientemente bueno, pero fue una decisión tomada por alguien que ya no está allí.

Voy a contar lo básico. Amo a Tommy (Dreamer). Tommy no fue quien tomó la decisión. Se suponía que íbamos a tener una verdadera evolución en lo que estábamos haciendo con TNA. Teníamos todo planeado. No quiero quitarle la diversión a lo que estos chicos están haciendo ahora porque no se trata de mí. Ellos hicieron un gran trabajo anoche. Muy feliz por todos ellos. (Mike) Santana, Trick Williams, los Hardys… estos tipos son estrellas de rock y creo que les va a ir increíble. Me encantó ser parte de eso, y se suponía que seguiría siendo parte. De repente, acepté lo que iba a hacer y venía una gran evolución. Todo eso estaba yendo a algún lado, le dije a todos que sí, y sí estaba. Estaba muy emocionado. Me estuve entrenando, me puse en muy buena forma para eso. Estaba listo para ir.

Me llamaron un día y me dijeron: ‘Oye, hemos cambiado de opinión’. Están en su derecho. La persona que lo decidió ya no está ahí. No fue Tommy ni Carlos (Silva). Esos chicos son fantásticos. Quiero decir eso porque ellos sí fueron un apoyo para mí. Cuando dijeron que era solo por negocios, que querían cambiar las cosas, pensé que no tenía ningún sentido. La persona que lo cambió ya no está ahí, y lo que se suponía que iban a hacer en su lugar, nunca pasó. Viéndolo ahora, yo tenía 100% razón porque nadie más quiso hacerlo tampoco. Nunca me volvieron a incluir en la historia después de eso. Hay una razón por la que todo eso no quedó en pausa, sino que lo sacaron del fuego por completo.”