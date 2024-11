TNA suma Triple Amenaza femenil al cartel de Turning Point 2024

Masha Slamovich defendiendo el Campeonato Mundial Knockouts ante Jordynne Grace era hasta ahora la única lucha con gladiadoras en liza anunciada para TNA Turning Point 2024. Pero ahora, sabemos que, cuanto menos, habrá una segunda.

En una concreción entre luchadoras que no vienen de rivalizar durante las últimas semanas, Rosemary, Xia Brookside y Savannah Evans se medirán bajo Triple Amenaza.

Rosemary derrotó a Wendy Choo el pasado día 7 en iMPACT, tras darle la espalda en Bound For Glory 2024. Brookside se unió a Brinley Reece en dicho evento, perdiendo ante Ash y Heather By Elegance, y suma dos recientes victorias en Xplosion. Evans reapareció el pasado 31 de octubre en iMPACT! atacando a Léi Ying Lee, quien desde entonces está desaparecida (precisamente hoy TNA ha confirmado su contratación).

La decimonovena edición de Turning Point tendrá lugar este viernes 29 de noviembre desde el Benton Convention Center, sede de la convención WrestleCade durante el fin de semana, en Winston-Salem (Carolina del Norte, EEUU). He aquí su cartel actualizado.

[SHOW PRINCIPAL]

[COUNTDOWN TO TURNING POINT]

BREAKING: @WeAreRosemary vs. @XiaBrookside vs. @SavannahEvansNV will go down at Countdown to #TNATurningPoint on November 29 LIVE on TNA+ at the special start time of 6:30pm ET from WrestleCade in Winston-Salem, NC



Get tickets: https://t.co/x7QQ2f18JN pic.twitter.com/0KySxDUmBT