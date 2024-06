El «rebranding» de TNA iba en serio. Tanto, que Scott D’Amore fue despedido el pasado febrero, cuando muchos esperábamos que el canadiense ejerciera de líder en esta nueva etapa.

Y ahora, coincidiendo con el inicio oficial de un «crossover» junto a WWE, nos llega la noticia, vía Wrestling Observer Newsletter, de que Robert «RD» Evans, considerado un miembro clave del equipo creativo de TNA, ha dejado la empresa, así como otros responsables en esta parcela han sido cesados. Dave Meltzer escribe concretamente que «están ocurriendo muchas cosas» tras bambalinas en la «Impact Zone».

Mientras, al hilo de esto, Mike Johnson de PWInsider añade que la relación entre Evans y la directiva de TNA se había deteriorado por la creciente frustración del productor. Johnson da cuenta también de la salida de Dave Sahadi, director creativo y anteriormente director de la programación televisiva, y señala que varios miembros de la división de eventos en vivo quedaron fuera igualmente, en lo que se describe como una «reestructuración». Según Johnson, podrían darse más despidos, aunque no de competidores.

TNA, expone Mike Johnson a modo de muestra de dicho proceso de reestructuración, no tiene cerrada todavía la fecha ni la sede para Bound For Glory 2024. Pero sí que conocemos la de Slammiversary: 20 de julio, desde el Verdun Auditorium de Montreal (Quebec, Canadá). Y por supuesto, la de Against All Odds.

Muy poco resta ya hasta la celebración de este próximo especial de TNA, el 14 de junio, al amparo del Cicero Stadium de Cicero (Illinois, EEUU). Por ahora, su cartel luce así.

Get ready for an action-packed weekend with TNA Wrestling! On June 14, catch #TNAAgainstAllOdds LIVE on TNA+ from Cicero Stadium, Chicago. Then, on June 15, join us for #TNAiMPACT at the SAME VENUE!



Be there LIVE:



AAO: https://t.co/OHHQiVYR40



iMPACT: https://t.co/L3iE14w4uX pic.twitter.com/FNztLepzDk