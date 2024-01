TNA se topará con dura competencia la noche de Hard To Kill

Sábado 13 de enero de 2024. Una fecha que desde octubre sabemos está marcada a fuego en el calendario de TNA. Ese día, la empresa de Anthem Sports & Entertainment tiene previsto celebrar su evento Hard To Kill, con el que oficializará su «rebranding», tras siete años siendo conocida como Impact Wrestling.

Comentado anteriormente, el «hype» hacia Hard To Kill no estará pues en su cartel, aunque TNA busca, cuanto menos, ofrecer un digno espectáculo que mantenga alta la candencia.

[COUNTDOWN TO HARD TO KILL]

► Un duro «rebranding»

Este fin de semana le pertenece a TNA, dirán los entusiastas de la empresa y quienes valoramos su trabajo durante los últimos años. Pero la fecha escogida por Scott D’Amore y Cía para Hard To Kill dista de ser la más idónea; si es que hay alguna idónea, dentro de un contexto actual donde casi cada día se celebra algún evento luchístico de relevancia.

Para el sábado 13 está programado NJPW Battle In The Valley, desde la ciudad de San José (California, EEUU), con un cartel soberbio: Kazuchika Okada vs. Will Ospreay, Shingo Takagi vs. Will Ospreay, Giulia vs. Trish Adora, Eddie Kingston vs. Gabe Kidd… Su hora de inicio, las 7 pm ET, 60 minutos antes que el «main card» de Hard To Kill.

También el sábado, AEW presentará como cada semana Collision, a las 8 pm ET, vía TNT. Y una vez concluya (10 pm ET), en el mismo canal, habrá nuevo especial de Battle Of The Belts, de una hora de duración. Véase, un total de 180 minutos de lucha libre en televisión nacional estadounidense.

Por otra parte, a menor nivel mediático, NWA realizará el evento Paranoia desde Florida, con 7 pm ET como hora de inicio y GCW producirá 56 Birdz (8 pm ET), también sobre suelo estadounidense.

Y todo, sin tener en cuenta la competencia extraluchística, con varios partidos de la NBA en una franja horaria similar. TNA, siempre cuesta arriba.

We're f*****g back!



TNA Wrestling returns on January 13 LIVE on PPV from the Palms in Las Vegas.



Get tickets HERE: https://t.co/xnu2ERswem pic.twitter.com/8Kt1uSOXtA — TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 3, 2024