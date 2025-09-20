TNA se prepara para invadir WWE NXT

Decía Orson Welles que la vida imita al arte. Pero principalmente, el arte imita a la vida. Y mientras TNA luce cada vez más como una sucursal de WWE, con incluso rumores de compra, parece que ambas compañías quieren trasladar esta realidad al «kayfabe» en su plenitud.

Ya comenzaron a hacerlo en los últimos meses, cuando, por ejemplo, la rivalidad actual entre Joe Hendry y Eric Young tiene como detonante la conquista del Campeonato Mundial TNA por parte de Trick Williams. O yendo más atrás, aquella pugna por ser el Director de Autoridad de la promotora de Anthem entre Santino Marella y Robert Stone.

Pero la gota que colmó el vaso se dio esta semana. Trick Williams y Oba Femi, poco menos que en petit comité, y a propuesta de Grayson Waller, acordaron poner sobre la mesa sus estatus sobre la mesa el próximo martes mediante un duelo título contra título.

Poco tardaron varias de las principales estrellas de TNA en alzar la voz vía redes sociales: Marella, Mike Santana, Mustafa Ali, Eddie Edwards, Cedric Alexander, Ash By Elegance…

This is getting to be too much, honestly, I’m very close to … whatever, I’m just saying it’s getting to be too much #NXT #TNA — Santino Marella (@milanmiracle) September 17, 2025

Esto está siendo demasiado, sinceramente, estoy a punto de… bueno, sólo digo que esto está siendo demasiado.

Y Dave Meltzer, en reciente edición de la Wrestling Observer Radio, prevé que hay «invasion angle» a la vista.

«Obviamente, van a hacerlo, va a haber una gran invasión por parte de TNA y van a hacer la rivalidad promotora contra promotora, sin duda así lo parece. Es algo que debería ser genial para TNA… Históricamente, las rivalidades entre promotoras suelen funcionar bastante bien. Por lo que probablemente sea algo bueno para ambos productos, en el sentido de ser algo fresco».

► Cartel de WWE NXT (23-09-2025)

A continuación, todo lo anunciado para el siguiente episodio de WWE NXT, que se emitirá en directo vía The CW desde el WWE Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).

CAMPEONATO NXT Y CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Oba Femi (c) vs. Trick Williams (c)

FINAL DEL TORNEO PARA DETERMINAR RETADORA POR EL CAMPEONATO FEMENIL SPEED EN NXT NO MERCY: Candice LeRae vs. Lainey Reid

LIGHTS OUT: Lexis King vs. Myles Borne

What will go down when NXT Champion @Obaofwwe and @ThisIsTNA World Champion @_trickwilliams square off in a Champion vs. Champion, Title for Title Match NEXT WEEK on #WWENXT?



📺 8ET/7CT on @TheCW pic.twitter.com/zWb8l1wtff — WWE NXT (@WWENXT) September 19, 2025