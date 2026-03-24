TNA Sacrifice 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este viernes 27 de marzo 2026 el evento Sacrifice, a realizarse en el Alario Center en Westwego, New Orleans, Louisiana.
► Cartelera TNA Sacrifice 2026
El cartel de TNA Sacrifice 2026 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Steve Maclin
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA, LUCHA A TRES BANDAS: Arianna Grace (c) vs. Dani Luna vs. Léi Yǐng Lee
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Eric Young
- Moose vs. Eddie Edwards
- Order 4 (Mustafa Ali y Tasha Steelz) vs. Trey Miguel y Jada Stone
- Elijah y The Home Town Man vs. Frankie Kazarian y AJ Francis
- Mara Sadè vs. Elayna Black
► ¿Dónde ver TNA Sacrifice en vivo?
Fecha: viernes 27 de marzo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 — Ciudad de México.
Sede: Alario Center Westwego, New Orleans, Louisiana.
|Región / Ciudad
|Countdown
|PPV
|Plataforma
|México — CDMX
|17:30
|18:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|19:30
|20:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:30
|20:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:30
|20:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|16:00
|17:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Canadá — Toronto
|19:30
|20:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Centroamérica
|18:30
|19:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Colombia / Perú / Ecuador
|18:30
|19:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Venezuela / Bolivia
|19:30
|20:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Chile
|20:00
|21:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Argentina / Uruguay / Brasil
|20:00
|21:00
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Reino Unido
|23:00
|00:00 (28 mar)
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|España / Francia / Alemania
|00:00
|01:00 (28 mar)
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Japón
|08:00
|09:00 (28 mar)
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Australia — Sídney
|10:00
|11:00 (28 mar)
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
|Nueva Zelanda
|12:00
|13:00 (28 mar)
|TNA+, TrillerTV, Claro Sports
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.