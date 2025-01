A modo de entrevista promocional, Joe Hendry comentaba esta semana con Bill Pritchard vía Wrestlezone el hecho de que TNA presentara anoche un inusual iMPACT! Live.

« Es un enorme avance para la marca . ¿Te puedes imaginar lo que significa que la primera vez que la gente me vea tras ganar el campeonato sea en televisión en directo, donde cualquier cosa puede ocurrir? Como sabes, estamos en una era de la lucha libre profesional donde absolutamente todo puede suceder, y esto se hace incluso más explosivo cuando es en directo . La lucha libre alcanza su mejor forma cuando es impredecible y no tienes idea de lo que va a pasar. Yo no tengo idea de lo que va a pasar, pero cuando añades el elemento de televisión en directo, te lo digo ya, mejor será que estés allí en persona o lo estés viendo por televisión, porque puedes esperar lo inesperado».

Y aunque finalmente el episodio de ayer no contuvo tantas sorpresas, en definitiva fue un show de calidad, que como muestra para vender el producto a una televisora cumplió su función, con un gran campeón como Hendry, una división femenil de vanguardia, buen nivel «in-ring» y un público entregado.

Como ya informamos aquí, este iMPACT! Live no será un mirlo blanco. TNA ya ha anunciado que la edición del próximo 20 de febrero, desde la Full Sail University de Winter Park (Florida, EEUU), también tiene previsto emitirse en directo (vía AXS TV para USA, vía Sportsnet 360 para Canadá y vía TNA+ para el resto del mundo).

Y según publica ahora PWInsider, TNA pretende hacer del directo algo, por lo pronto, mensual.

«La directiva de TNA estuvo muy contenta con la emisión en directo, considerando que no se saldó con ningún contratiempo. Esperan hacer al menos una por mes de aquí en adelante, pero no es algo seguro ».

Claramente, TNA busca, en última instancia, que esto conduzca a unas emisiones en directo cada semana. Y todo dependerá, claro está, de la respuesta del público. Los fans estadounidenses tienen pues en su mano demostrar cómo de real es el «hype» actual por TNA.

