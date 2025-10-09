TNA no teme la salida de sus estrellas hacia WWE

Carlos Silva, presidente de TNA Wrestling, explica su visión sobre la actual relación de su compañía con la WWE mientras se acerca el PPV Bound for Glory 2025.

“Sí, creo que es ambas cosas. Creo que es un poco de las dos. Tienes que extender y proteger al talento que es fundamental . Es decir, uno de los que está aquí en la llamada es Nic (Nemeth). Nic aporta un talento fundamental, historia a TNA. Obviamente, los Hardys lo hacen y lo demostraron anoche (en el NXT vs. TNA Showdown). También varios de los otros chicos que estuvieron en el ring ayer. Ya sabes, ya sea Frankie Kazarian, Moose, la lista podría seguir. Son súper importantes porque son reconocidos, tienen marcas, tienen fans que los siguen, que conocen sus entradas y celebran con ellos, y esos chicos y chicas son tan importantes porque ayudan a impulsar a talentos como Leon Slater y muchos otros .

La lista continúa, pero cuando veo lo que los Hardys han hecho con Leon y la manera en que hablan con él —siendo yo mismo un atleta y recordando a mis entrenadores que me cuidaron—, veo lo mismo detrás de bastidores… cuando viene de Nic, de los Hardys, de Matt Cardona, de Frankie y de tantos otros, y todos escuchan. Están atentos cuando reciben la retroalimentación de esos atletas que han estado tanto tiempo en el ring. Eso es muy importante, así que creo que debemos cultivar ambos lados.

TNA es una plataforma interesante porque podemos traer y dar un nuevo espacio a las leyendas que ya llevan 10 o 15 años o más en el juego. Pero también podemos ayudar a impulsar al talento joven. Ahora, ¿ese talento en algún momento se va a ir? ¿Ese talento va a querer ir a WWE si son jóvenes? Sí, y lo he dicho, y lo he dicho en nuestras conversaciones —Nic lo sabe—, yo seré la persona que también los ayude si ese es el camino que desean tomar, y está bien. También sé que van a seguir apoyando a TNA y quizás algún día regresen a TNA para seguir alimentando este motor, y así es como vamos a continuar operando», concluye Silva en Off The Ropes.