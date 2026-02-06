Tan inmersa parece estar TNA en su nueva era televisiva que ya nos preguntábamos si había olvidado que dentro de una semana presenta nuevo evento especial, No Surrender. Y es que hasta ayer, durante iMPACT!, hubo que esperar para que la compañía diera cuenta de los primeros encuentros de su cartel.

En un giro de los acontecimientos, Steve Maclin atacó a Mike Santana cuando este le dio las gracias a modo de despedida para el ex-WWE, quien como supimos la semana pasada, tuvo la mala fortuna de agarrar el peor maletín del combate «Feast Or Fired». Un airado Santana quiso lanzarle el guante minutos después, aunque acabó topándose con The System, grupo que lo tiene en la mira desde que Eddie Edwards tuviera la fortuna de agarrar el mejor maletín. Así que Santana y Edwards se enfrentarán acompañados de Leon Slater y Nic Nemeth, respectivamente, cuando también el otrora Dolph Ziggler codicia el trono del Campeón Mundial TNA. Este encuentro parejil, informa la empresa, será el «main event» de No Surrender.

La máxima corona varonil no se defenderá, pero sí la femenil. A petición de ella misma, Arianna Grace obtuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial Knockouts que ostenta Léi Yǐng Lee desde el pasado noviembre. Grace no ha hecho nada para ganarse su combate titular, pero Santino Marella accedió en pos de que su hija demuestre que merece estar en TNA.

También estará sobre la mesa el Campeonato Internacional, que precisamente ostenta el novio de Grace, Stacks, desde diciembre. Como retador, Trey Miguel, Rascalz de regreso en TNA tras su visto y no visto AEW.

Y el cuarto combate anunciado verá a los Hardy unirse de insólita manera a The Righteous, en choque de cuartetos contra Order 4, facción con la que los hermanos mantienen pique durante los últimos meses.

► No Surrender: cartel provisional

Así luce pues el menú que presenta por ahora TNA No Surrender, a celebrarse desde The Pinnacle en Nashville (Tennessee, EEUU) el próximo viernes 13 de febrero.

Mike Santana y Leon Slater vs. Nic Nemeth y Eddie Edwards

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Yǐng Lee (c) vs. Arianna Grace

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks (c) vs. Trey Miguel

The Hardys y The Righteous vs. Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler, Jason Hotch y Special Agent 0)