TNA investiga a Masha Slamovich tras acusación

El luchador independiente AKIRA ha acusado a su expareja Masha Slamovich, actualmente en TNA, de violencia doméstica. A raíz de esto, la compañía de lucha libre ha comenzado una investigación para intentar esclarecer los hechos, según informan en exclusiva nuestros compañeros de Sports Illustrated.

► TNA investiga internamente a Masha Slamovich

Las acusaciones surgieron la mañana del martes, cuando un amigo de AKIRA recurrió a las redes sociales para compartir decenas de capturas de pantalla e imágenes que supuestamente muestran conversaciones entre Slamovich (nombre real: Anna Khozina) y AKIRA (Alexander Atkisson). Cabe señalar que, al momento de la publicación, las capturas de pantalla y fotografías no han sido verificadas, aunque el enlace incluido en la publicación contiene 114 imágenes de supuestas pruebas.

Masha is an abusive piece of shit who feels entitled to everything including a Ribera Jacket. Anyways enjoy some of her abusive text messageshttps://t.co/eIGZVJRRuo https://t.co/clCVuVhsNL pic.twitter.com/JTP40nrf8h — Bam/Jasmine (@deathsamuraiszn) September 23, 2025

“Masha es una persona abusiva que se cree con derecho a todo, incluido un Ribera Jacket.

En fin, disfruten algunos de sus mensajes de texto abusivos”. El medio The Takedown on SI se puso en contacto con la directiva de TNA la noche del martes respecto a las acusaciones. Un portavoz de la compañía respondió con la siguiente declaración: “Nos tomamos muy en serio cualquier acusación de este tipo, y hemos iniciado una investigación interna.”

El medio también intentó comunicarse directamente con Slamovich para darle la oportunidad de pronunciarse sobre la situación, pero hasta el momento no ha habido respuesta. En caso de recibir una declaración formal, la nota será actualizada.

Por su parte, AKIRA acudió a redes sociales el martes por la tarde y emitió un largo comunicado. En él, describió elementos de su relación sin mencionar a Slamovich por nombre, asegurando que estuvo cerca de suicidarse en tres ocasiones durante las presuntas turbulencias de su relación.

«Me desperté con esto y con gente preguntándome si estaba bien. Un poco quiero vomitar, un poco quiero desaparecer para siempre. Mi amiga aguantó durante meses porque yo se lo pedí, y yo nunca habría dicho nada. Aún realmente no quiero hacerlo. No quería desatarme con ira, porque estuve enfadado, suicida y deprimido desde finales de enero. Sin embargo, no estaría vivo si ella no hubiera cogido mis llamadas todos los días mientras cuidaba a su abuelo enfermo; no estaría vivo si mi compañero de piso Wraith no se hubiera reído conmigo con videos estúpidos a diario. No estaría vivo si Dale Patrick y Simon Gotch no hubieran estado ahí para mí. Di mucho y recibí poco a cambio. Tenía mucho por madurar y, a pesar de mi progreso, siempre me decían que nunca hacía lo suficiente; las cosas que me gustaban y hacía eran estúpidas y una pérdida de tiempo. Las cosas que conté sobre mis pensamientos acerca de mi género y la confusión que sentía se usaron en mi contra. Me mintieron sobre las finanzas y gasté más de lo que debía porque pensé que estábamos pasando dificultades juntos. Casi me quito la vida tres veces mientras la vida que intenté construir con alguien se desmoronaba y yo me convertía en nada para esa persona. Fue como una abstinencia: cada vez que iba al hospital, esa persona a la que puse en un pedestal había desaparecido. Yo no importaba. Nunca habría dicho nada. Solo saqué a la luz mis experiencias previas de abuso sexual porque me estaba derrumbando solo en Japón. Hice lo mejor que pude, pero mi mejor nunca fue suficiente y todos mis logros y dinero no fueron más que herramientas para otra persona. Muchas cosas dichas en confianza se volvieron y se usaron en mi contra. No puedo recuperar ese tiempo. No puedo recuperar el dinero. No puedo recuperar los últimos cuatro años de mi vida. Solo intentaba dar lo mejor de mí para volver y estar con mi familia, amigos y mi perro, y tratar de firmar contrato. Soñaba con hacer cosas. Tal vez ahora no pase. No estoy enfadado. No estoy triste. No más. Estoy apático. He seguido adelante y todavía hay amargura en mi estómago; no dejo que me guíe. He madurado como persona y como luchador. He crecido mental, física y espiritualmente. Todavía estoy descubriendo cosas y no tengo nada que decirle a esa persona. La adoraba. Sigo sintiendo dolores fantasma en el corazón cada vez que veo una foto. Son parte de mi vida e historia. No llego a ser quien soy ahora —una persona madura y reflexiva con una dosis saludable de CTE— sin las experiencias que viví y el aislamiento que sufrí en un país extranjero. Pero Es lo que es. Pase lo que pase, pasa«.

I woke up to this and people asking me if I was okay. Kinda wanna throw up, kinda want to go away forever. My friend held back for months because I asked her to, and I would have never said anything. I still really don’t want to. I didn’t want to lash out in anger, because I… — PSYCHO SAMURAI (@theakiraway) September 23, 2025