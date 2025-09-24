TNA invade NXT en pleno combate de campeones

Lo que empezó como una lucha entre dos campeones terminó en un inesperado choque de marcas: TNA irrumpió en NXT y desató una batalla campal que dejó el futuro en suspenso.

La noche prometía ser histórica con un combate de ensueño: campeón contra campeón, Oba Femi representando a NXT y Trick Williams defendiendo el honor de TNA. Una lucha donde el ganador se lo llevaba todo. La intensidad se sintió desde el inicio, con ambos gladiadores entregando lo mejor de su arsenal, mientras la afición coreaba con fuerza los nombres de ambas marcas.

El duelo avanzaba con un ritmo intenso. Williams y Femi intercambiaban golpes, movimientos de poder y caídas que parecían definitivas. La tensión creció aún más cuando figuras de TNA como Mike Santana y Matt Cardona hicieron acto de presencia entre el público, calentando el ambiente y dejando claro que no se trataba de un simple enfrentamiento individual.

Cuando parecía que la batalla podía tener un desenlace claro, todo se salió de control. Trick Williams se encaró con Santana en ringside y la situación se desbordó y terinaron a golpes. El árbitro no tuvo más remedio que decretar la descalificación, pero lo peor estaba por venir: de inmediato, el vestuario de TNA invadió el ring, desatando una batalla campal contra todo el elenco de NXT.

El público explotó con un ensordecedor “¡Holy Shit!” mientras la arena se convertía en un campo de guerra. En medio del caos, Ricky Saints intentó apoderarse del Campeonato de NXT, solo para ser frenado cara a cara por Oba Femi, dejando una imagen cargada de tensión que cerró el show con la promesa de que la rivalidad entre marcas apenas comienza.

► ¿Qué pasará ahora entre NXT y TNA?

La invasión de TNA a NXT abre un nuevo capítulo en la relación de WWE con la otra empresa. ¿Habrá un choque directo entre marcas en el futuro cercano? ¿Responderá Shawn Michaels a esta afrenta en representación de NXT? La única certeza es que la guerra apenas empieza.