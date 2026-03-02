TNA iMPACT! mantiene media de espectadores, pero su rating cae

Sobre el papel, TNA conjuntó el pasado jueves su mejor cartel para iMPACT! desde que iniciara nueva era televisiva. Y aunque finalmente varias luchas dejaron a deber, en términos generales acabamos viendo un entretenido episodio. Esto, unido al hecho de que ya no tendría que afrontar la competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno (cuya clausura se produjo el fin de semana anterior), nos hizo pensar que mejoraría de nuevo sus datos de audiencia. Pero no fue así.
El octavo Thursday Night iMPACT! atrajo a una media de 233 mil televidentes en AMC, mismo registro que el logrado por la séptima edición (como siempre, no se incluye el seguimiento vía AMC+, Sportsnet 360, ni TNA+). Sin embargo, el rating se redujo de un 0.05 a un 0.03, primera caída en seis semanas, empatando con la peor cifra obtenida hasta ahora durante esta «AMC Era», cuando TNA presentó su segunda entrega el pasado 22 de enero.
► TNA Thursday Night iMPACT #9: cartel provisional
He aquí lo anunciado por el momento para iMPACT! este jueves 5 de marzo, a emitirse en directo desde la Gateway Center Arena de College Park (Georgia, EEUU).
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) vs. Jody Threat
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Nic Nemeth
- OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, LUCHA A TRES BANDAS: The System (Brian Myers y Bear Bronson) vs. The Righteous vs. Rich Swann y BDE vs. Sinner & Saint
